Зеленський: Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту.

Радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнс Пльотнер і дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн відбули переговори з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

Як повідомила пресова служба ОП, між співрозмовниками відбувся широкий обмін думками щодо шляхів активізації спільної роботи в межах "Нормандського формату" з метою мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, а також деескалації ситуації на кордонах України. Перед цим Пльотнер і Бонн відвідали Москву.

До зустрічі в Києві приєднався і Президент Володимир Зеленський. Він привітав зусилля, котрих партнери продовжують докладати для практичного виконання домовленостей лідерів, досягнутих іще в грудні 2019 року під час саміту "Нормандської четвірки" у Парижі.

"Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень під час нового саміту лідерів чотирьох країн", – сказав Зеленський.

Керівник ОП Андрій Єрмак наголосив на необхідності забезпечення дотримання режиму повного припинення вогню, здійснення подальших етапів взаємного звільнення утримуваних осіб та відкриття КПВВ, а також виконання інших рішень "Нормандської четвірки".

Сторони домовилися продовжити підтримувати контакти на рівні радників з метою узгодження модальностей організації наступного саміту лідерів країн.

"Очікуємо, що російська сторона підтримає ці зусилля, а також сприятиме досягненню прогресу", – заявив Єрмак.

Україна передала німецькому та французькому радникам лідерів країн – учасниць "Нормандського формату" детальну інформацію щодо імплементації сторонами "Мінських домовленостей" та рішень останнього саміту 2019 року.