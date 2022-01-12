ОП: Напад Росії на Україну буде вердиктом для НАТО.

 

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що акт агресії з боку Росії проти України стане величезною помилкою як для Москви, так і для тих країн, котрі дозволять цьому трапитися, і матиме незворотні наслідки.

 

 

Про це Єрмак сказав у інтерв'ю репортерам кількох європейських медій – Süddeutsche Zeitung (Німеччина), Le Figaro, L'Opinion та Radio France (Франція), TVN (Польща).

 

Єрмак відповів на запитання щодо безпекової ситуації на Донбасі та вздовж кордонів України, а також поінформував медії про перебіг перемовин у межах "Нормандського формату" на рівні політичних радників лідерів держав, повідомила пресова служба ОП.

 

Він наголосив, що українська влада щодня працює над зміцненням армії та обороноздатності держави і вдячна за допомогу іноземним партнерам.

 

"Ми отримали гарантії від президента США Джозефа Байдена та всіх наших західних партнерів, що будь-які питання, що стосуються нашої країни та її безпеки, не будуть обговорюватися без її участі. І принцип «нічого про Україну без України» дотримуватиметься під час будь-яких перемовин", – сказав Єрмак.

 

У інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 Єрмак сказав: "Напад Росії на Україну буде кінцем будь-якої безпеки не лише в Європі, а й у всьому світі", – цитує аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

Єрмак упевнений: 90% населення України захищатиме свою країну. Водночас Україна наразі більш готова до можливого нападу Росії, ніж це було у 2014 році, наголосив він.

 

"Якщо це станеться, це буде вердикт для НАТО і великою проблемою, тому що всі західні країни матимуть пояснити свої громадянам, чому вони говорили так довго – і це сталося... Вступ до НАТО як мету записано у нашій Конституції. Лише українське суспільство та країни-члени НАТО можуть ухвалити це рішення. Якщо якась із країн НАТО проти цього рішення – нехай скаже про це чесно", – резюмував Єрмак.

 

11.01.2022

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