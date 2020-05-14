Львів виходить з карантину

Павло ПАЛАМАРЧУК

З 11 травня у Львові поступово послаблюють умови карантину. Спершу вільно стало гуляти в парках, відкрилися літні майданчики ресторанів та кав’ярень. За кілька днів відчинилися двері салонів краси та перукарень. Від завтра на роботу вийдуть продавці непродуктових крамниць, запрацюють ринки. Рівень захворюваності на covid-19 в місті ще не вселяє оптимізму, навпаки щоденний приріст нових випадків тепер є найвищий за увесь час пандемії. Втім людям не сила продовжувати самоізоляцію і столиця Галичини помітно пожвавішала. Як це відобразиться на коронавірусній статистиці ми побачимо згодом. Нині ж погляньмо на Львів і львів’ян, які виходять із карантину.

 

 

 

Із послабленням карантину у місті запрацювало три музеї під відкритим небом – музей народної архітектури і побуту ім. Климентія Шептицького (Шевченківський гай), Личаківське кладовище та музей «Територія терору». На входах встановили спеціальні рамки для дезінфекції відвідувачів

 

 

«Бабли» на даху «Дуже високої кухні» встановили ще минулого року, але через коронавірус тепер вони мають не лише розважальний, а ще й прикладний характер – дистанція і захист перш за все

 

Ажіотаж на відкриті літні майданчики спостерігався лише в перший день їх відкриття 11 травня

 

Працівники кафе та ресторанів проводять температурний скринінг не лише відвідувачів, а й самих себе кожних дві години

 

Ризика захворіти на коронавірус змушує людей зберігати соціальну дистанцію і зайвий раз не контактувати із людьми

 

Салони краси та барбершопи теж мають працювати за строгими правилами – мінімальна кількість клієнтів в середині закладу і всіх в засобах індивідуального захисту

 

Відкрити авто-кінотеатр у Львові планували ще на початку карантину, але дозволили це зробити лише із послабленням карантинних закладів. Відтепер у Львові є два таких кінотеатри – біля стадіону «Арена Львів» та на паркінгу ТВК «Південний»

 

14.05.2020

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