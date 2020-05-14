Шмигаль очікує різкого росту кількості безробітних.

Кабінет Міністрів України прогнозує, що 2020 року в Україні буде різке зростання кількості безробітних. Передбачається, що частка безробіття становитиме 9,4% – на півтора відсотка більше, ніж торік.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді у середу.

"Звичайно, що корона-криза неґативно вплинула на ринок праці, і ми маємо реагувати. Тільки з початку дії карантину майже 200 тисяч осіб отримали статус безробітного. За нашими прогнозами, в цьому році прогнозується різке зростання безробітних до 9,4 відсотка. В 2019 році ця цифра складала 8,2. Тому наша мета – не лише збереження робочих місць, а й створення нових. Це не пусті заяви", – сказав Шмигаль.

З його слів, уряд має проєкт програми "з чіткою розкладкою, де, коли і які робочі місця будуть створені".

Окрім того, Кабмін збирається підтримати і працівників, котрі втратили робочі години. "Інший аспект підтримки – це часткова виплата заробітних плат тим підприємствам, де у працівників був зменшений робочий час. Це те, що роблять західні країни", – сказав Шмигаль.

Зі слів прем'єра, уряд виділив на цю програму майже 5 мільярдів гривень. За тиждень до отримання фінансової підтримки зголосилося 7 тисяч підприємців.

Водночас Денис Шмигаль назвав "фейком і брехнею" інформацію, начебто уряд не дозволяє українцям шукати заробітку за кордоном.

"Жодних обмежень уряд не встановлював. Сьогодні ведуться перемовини з європейськими урядами про те, якщо наших людей запрошують на роботу в європейські країни для виконання робіт, значить, це має бути офіційна робота, це мають бути медичні гарантії, це має бути ґарантія повернення людей сюди, це має бути гарантія їх нормальних умов роботи і проживання там на офіційному рівні", – сказав голова уряду.

Шмигаль стверджує, що йдеться "лише про турботу про наших громадян".

Голова Кабміну проти того, щоб українців рекрутували на "двотижневий туризм туди-сюди, імпорт-експорт коронавірусу".