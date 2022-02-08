Минулого року заробітчани перерахували в Україну рекордні $15 млрд.

У 2021 році загальний обсяг приватних грошових переказів – як офіційних, так і неофіційних – становив 15,026 мільйона доларів, що є найбільшим показником за весь час спостережень із 2008 року.

Про це повідомляє "Суспільне", покликаючись на дані Національного банку України.

Зокрема, у 2021 році через офіційні канали з-за кордону в Україну надійшли 8,14 мільярда доларів, а неофіційні – 6,89 мільярда доларів. Для порівняння: у 2020-му ці показники становили 7,41 і 4,57 мільярда доларів.

Таким чином, за минулий рік трудові мігранти перерахували на 25,4% більше коштів, ніж у 2020 році. Обсяг приватних переказів перевищив прогнози НБУ, де їх станом на липень 2021-го оцінювали в 13,3 мільярда доларів.