Протягом карантину в служби зайнятості на Тернопіллі звернулися майже 5000 осіб.





Станом на 1 травня 2020 року на обліку в Тернопільській обласній службі зайнятості перебувало 12,3 тисячі безробітних, що на 37,5% більше, ніж на 1 травня 2019-го. 52,2% безробітних – жінки, третина – молодь віком до 35 років, 52,3% – особи, які проживають у сільській місцевості. Про це повідомили у відділі інформаційної роботи Тернопільського обласного центру зайнятості.

Зростання зареєстрованих безробітних в області спостерігають від початку року. Так, протягом січня-квітня послугами служби зайнятості області скористалися 27 705 осіб, з них статус безробітного отримали 17 509 осіб, що на 16,6% більше, ніж за відповідний період 2019 року.

Під час карантину, з 18 березня до 12 травня, заяви на надання/поновлення статусу безробітного та на призначення/поновлення виплати допомоги по безробіттю в Тернопільську обласну службу зайнятості подали 4993 особи. Найбільше, 1673 особи, звернулося в Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, майже 400 – у Кременецьку районну філію, 316 – у Бучацьку філію. Найменше, 64 особи, – в Монастириську районну філію обласного центру зайнятості.

Як нагадав директор Тернопільського ОЦЗ Василь Олещук, в період карантину процедуру реєстрації було спрощено: у службу зайнятості не потрібно подавати копій документів, лише дві заяви; реєстрація відбувається у день подання цих заяв; допомогу з безробіття призначають із першого дня реєстрації.

Якщо в квітні 2019 року статус безробітного надали 1167 особам, то у квітні 2020 року – 3346, що майже втричі більше, ніж за квітень минулого року. Допомогу по безробіттю отримували 10 730 мешканців Тернопілля – 87,2% загальної кількості безробітних. Середній розмір цієї допомоги в квітні 2020 року – 3449 гривень.

Суттєве зростання кількості безробітних за період карантину фіксують і на Івано-Франківщині. Від 12 березня статус безробітного тут отримали майже 4,1 тис. громадян. У квітні 2019 року ця цифра становила 1,4 тис. осіб. Протягом січня-квітня 2020 року в службі зайнятості Прикарпаття статус безробітного мали 17,7 тис. осіб, що на 4,3 тис. більше, ніж за відповідний період торік. Допомогу як безробітні отримували 15,5 тис. осіб.

Станом на 1 травня 2020 року кількість зареєстрованих безробітних на Івано-Франківщині становила 12,9 тис. осіб (на 5,1 тис. більше, ніж станом на 1 травня 2019 року). Середній розмір допомоги по безробіттю у квітні 2020 року становив 3584 грн (у квітні 2019 року – 2760 грн).