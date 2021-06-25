Безробіття в Україні побило чотирирічний рекорд.

У першому кварталі 2021 року рівень безробіття становив 10,5% – це найвищий показник з початку 2017-го.

Про це свідчать дані Держстату.

Зазначається, що кількість безробітного населення віком понад 15 років становить 1,8 млн осіб.

Водночас станом на 24 червня 2021 року кількість зареєстрованих безробітних становила 354 тисячі осіб, що на 105 тис. менше, ніж на початку року. Станом на 1 січня на обліку перебувало 459 тис. зареєстрованих безробітних, повідомили в Мінекономіки.

У щоквартальному інфляційному звіті за квітень 2021 року НБУ прогнозував, що у 2021 році безробіття знизиться і в середному за рік становитиме 9,1%, номінальна зарплата зросте на 17,8, реальна – на 8,6%, нагадує видання "Економічна правда".