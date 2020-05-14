Парламент проголосував за продовження заборони російських соцмереж.

Верховна Рада на своєму засіданні у середу підтримала постанову "Про схвалення пропозицій щодо продовження строку застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", котра передбачає пролонґацію заборони на російські соцмережі – "ВКонтактє" та "Однокласснікі".

Парламент дав за цю постанову 248 на позачерговому засіданні, інформує пресова служба ВР.

Ініціатором позачергового засідання виступив народний депутат від фракції "Голос" (Українська галицька партія) Роман Лозинський.

"Вранці я почав збирати підписи, аби провести позачергове засідання парламенту та ухвалити нашу постанову. І менш, ніж за три години мав потрібні 150 підписів! А ввечері ми вже прийняли рішення на позачерговому засіданні", – прокоментував Роман у Facebook.

Виступаючи на засіданні ВР, Лозинський повідомив, що 15 травня вичерпується строк дії санкцій щодо фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з Російською Федерацією, накладених на них рішенням Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня 2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” (з наступними змінами), що було введено в дію Указом Президента України від 15 травня 2017 року №133/2017. Відтак він закликав парламент сказати своє слово.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков намагався переконати, що українська влада тримає справу на контролі (це за півтора доби до дедлайну), тому "не дуже розуміє" сенс розгляду питання, яке виноситься на цю сесію, адже "17 членів Ради національної безпеки і оборони вже прийняли рішення про продовження санкцій і це рішення чекає на указ Президента України".

"Є звернення народних депутатів, але це питання не зона відповідальності і компетенції Верховної Ради України", – додав голова Верховної Ради.

Пресова служба РНБО у середу вдень підтвердила: члени Радбезу "в установленому порядку" схвалили пропозиції щодо застосування обмежувальних заходів (санкцій); проєкт указу Президента України передали Володимиру Зеленському.

"Цим рішенням, серед іншого, передбачається застосування обмежувальних заходів (санкцій) щодо російських соціальних мереж і інтернет-сервісів, зокрема «Mail.ru», «ВКонтакте», «Одноклассники» та інших", – зазначили в РНБО.