У Росії дозволено дистанційне голосування.

Відповідний закон, розроблений у Кремлі, ухвалила Держдума РФ.

У Росії дозволили голосувати на референдумах і виборах усіх рівнів поштою і шляхом дистанційного електронного голосування. Цю можливість передбачають поправки до законопроєкту про внесення змін до статті 37 і 38 Федерального закону «Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації». Як повідомив інформаційний портал Meduza, у середу, 13 травня, Державна дума Росії схвалила документ у другому і третьому читаннях.

Поправки були запропоновані групою депутатів від провладної партії «Єдина Росія» до другого читання законопроєкту. Окрім голосування поштою, депутати також дозволили кандидатам на виборах збирати підписи виборців через портал держпослуг.

Як пояснив один зі співавторів поправок, перший заступник голови комітету Держдуми з розвитку громадянського суспільства, питань громадських і релігійних об'єднань Дмитро Вяткін, їхня необхідність пов'язана з обмеженнями, запровадженими через пандемію коронавірусу. За його словами, вони дають ЦВК лише можливість, а не обов'язок дозволяти дистанційне голосування.

«Триває період обмежень у зв'язку з пандемією, а скільки ці обмеження триватимуть і яка буде епідеміологічна ситуація, ми не знаємо, але такі поправки треба ухвалити до оголошення дати голосування», – зазначив Вяткін.

Тимчасом журналістський розслідувальний портал «Проект» повідомив на своєму Telegram-каналі, що законопроєкт про голосування поштою був підготовлений безпосередньо адміністрацією президента РФ. Нові форми голосування можуть знадобитися, щоб не скасовувати єдиний день голосування восени, якщо до того моменту в якихось реґіонах доведеться зберігати карантин.