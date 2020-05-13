Іван Франко знедолений

В Івана Франка є стаття «Містифікація чи ідіотизм». Дуже добра назва для огляду 50-томного видання його творів. Такої плутанини, яку бачимо в самих Франкових текстах, а особливо у коментарях, навіть не знаю, де ще можна знайти.

А на обрії тим часом майоріє ідея нового стотомного видання Каменяра. Що й казати – це пекельна робота, бо звіряти тексти 50-титомника з оригіналами – марна справа, там все перекручено (слова не так розпізнано, переставлено місцями, рими попсовано і т. д.), а тому краще відразу братися до оригіналів.

Те саме стосується коментарів. Коментатори в багатьох випадках тупо не читали текст, не вчитувалися в нього і не розуміли, про що мова.

В 12 т. Франко пише про Платонів діалог «Тімей». В коментарі читаємо, що Тімей – «історик, який запровадив літочислення між олімпіадами». Пікантність цієї новини полягає в тому, що Платон (427 – 347 до н. е.), вочевидь, був геніальним провидцем, бо передбачив появу історика Тімея (356 – 260 до н. е.), ще до його народження – в 360 році до н. е.

П’єсу «Катря Чайківна» (1890) приписано Надії Кибальчич (1878 –1914), хоча для дванадцятилітньої дитини написати таку п’єсу було б не під силу. Автором була її мати – Надія Симонова-Кибальчич (1857 – 1918) (т. 31).

Випадків коли сплутано імена безліч. Франко пише: «один з найдавніших істориків, що писав про гунів, Йордан...», а в примітці нас переконують, що це не хто інший, як Генріх Йордан (1833 – 1886) – німецький філолог (т. 28). Тобто Франко назвав майже свого сучасника найдавнішим істориком. Адже йшлося про готського історика VI ст. Йордана. В тому ж томі в покажчику вказано ще одну сторінку, де нібито зустрічається Г. Йордан – 116, але, зазирнувши туди, побачимо зовсім іншу особу Яна Петра Йордана, видавця славістичного журналу, якому у 50-томнику особливо не пофортунило, бо він навіть в «Довідковому» томі, що вийшов у 1989 р. фігурує в різних іпостасях.

Та на цьому пригоди Йордана не завершилися. Наївна людина може гадати, що в «Покажчику імен і назв» тільки згадані в томі імена та назви творів і видань. У т. 34 читаємо: «Взірцями для свого мотиву можуть служити старозавітні оповідання про розступлення води Червоного моря в книзі «Ісхода» Йордану в кн.. Ісуса Навіна та «Царств»... (ст. 167). Якби після «Ісхода» стояла кома, то упорядник міг би здогадатися, що мова про ріку Йордан, а не про історика Йордана і не виносив би ріку в «Покажчик». Але тут уже не дивуєшся, коли бачиш в «Покажчику» літературних персонажів, міфічних героїв, невідомих навіть Франкові осіб, виписаних начебто з його статей.

В т. 29 читаємо: «Були аматори, дилетанти, збирачі, як покійний отець Никорович...». Стаття написана 1893 р., коли о. Никорович вже не жив. Та упорядники цілком поважно вважають, що йдеться про Григорія Никоровича (1859 – 1916), який ніколи священиком не був. Насправді згадано було отця Юліана Никоровича (1832 – 1889).

Але історія з покійниками не має кінця: «покійний отець Чапельський», очевидець подій 1837 – 1841 рр. у примітках воскресає в образі Івана Чапельського (1850 – 1919) (т. 29). Те, що покійник мав ім'я Антін, а не Іван (див. т 26), нікого не хвилювало.

Історик Микола Маркевич помер у 1860 р., але завдяки упорядникам т. 28 він з'являється у 1890 р. на засіданні слов'янського гуртка. У Франка імені не вказано. За віком це міг бути Олексій або Григорій Маркевичі. Однак у «Покажчику» всі Маркевичі під одним гаслом.

У «Покажчику» до т. 33 є прізвище «Брокгауз Ф. А.». У Франка ініціали відсутні. Упорядник просто притулив ініціали засновника фірми, хоча в описувану Франком епоху той уже не жив і не міг листуватися з Федьковичем та Кобилянським. Йшлося про його сина.

Доволі часто трапляються перекручені дати. Наприклад дата народження церковного історика Жана Болланда – 1596 р. і така (правильна) дата є в 34, 36 та 38 томах. Однак у 35 томі – вже 1569. Поет Генріх Бебель помер у 1518 р., а не в 1580 (36 т.). Італійський філософ Джованні Баттіста Віко помер у 1744, а не в 1774 (т. 25). Ізидор Пасічинський народився в 1853, а не в 1858.

В 26 т. довідуємося, що збірка новел іспанського письменника Хуана Мануеля (1282 – 1348) «Граф Луканор», яку використали у своїй творчості Андерсен і Борхес, була видана в 1573 р., а насправді в 1335-у.

Польський релігійний письменник Гієронім Кайсевич народився у 1812, а не в 1822 (т. 27). Ця помилка тим дивна, що в коментарі сказано, що він був учасником повстання 1830-31 років.

Книговидавнича фірма Йогана Фрідріха Котта заснована була в 1859, а не в 1840, коли засновнику було 9 років (т. 27).

Вацлав Ржевуський перетворився на довгожителя (1765 – 1881), хоча помер у 1831. Та сама щаслива доля спіткала Францішка Гжималу (1790 – 1891), хоча помер у 1871. Натомість історик Август Бельовський, рахуйте, й зовсім не жив (1806 – 1816), хоч помер у 1876 (всі приклади з т. 27).

Щедрі коментатори ощасливили не одного зайвими роками життя. Дехто ледь-ледь не дотягнув до сотки. Німецький історик Фріц Гоммель народився у 1854, а не в 1840 (т. 30). Франц Бопп помер 1867, а не в 1887, поет Вінценти Поль помер 1872, а не в 1882 (т. 31).

Ян-Хризостом Пасек народився у 1636, а не 1663. Ігнатій Головінський народився у 1807, а не в 1801. Англійський поет Лайамон жив у ХІІІ ст., а не в ХVІІІ (т. 33). Поет Станіслав Грудзинський народився у 1852, а не в 1825 (т. 35).

Рік народження Михайла Драгоманова 1841, а не 1741, польський письменник Міхал Вишневський народився в 1794, а не в 1894, німецький філолог Отто Шрадер – у 1855, а не в 1955 (т. 30)

З українськими письменниками та сама проблема, у багатьох взагалі нема дат народження й смерті, хоча це навіть у ті роки проблемою не було. Так Кесар Білиловський помер у 1938, а не в 1934, Володимир Хиляк помер у 1893, а не в 1899, Валеріан Боржковський народився 1864, а не в 1846 (т. 32).

Коли є такі скандальні перекручення, то вже на дрібні й уваги можна не звертати, подумаєш два-три роки сюди чи туди. Я тут їх і не наводжу.

Перекручені також назви творів. Збірка новел італійського письменника Відродження Джанфранческа Страпароли називалася «Розкішні ночі», а не «Веселі» (т. 26). «Варшава», «Польща», «Литва», «Війна» – це назви циклів картин польського маляра Артура Гроттгера (в коментарях через одно «т»), а не окремих картин (т. 28).

У т. 33 згадується Бондаренко, автор драми «Василь і Галя». В примітці читаємо: «Бондаренко Іван (? – 1911) – український письменник і історик». Уточнимо рік народження – 1873. Однак Іван Бондаренко письменником не був, у 1911 він кинувся під потяг. А п’єса його однофамільця Василя виставлялася ще до народження історика, згодом Михайло Старицький на її основі написав п’єсі «За друга».

Примітки часто неточні і неповні, бо не пояснюють, що мав на увазі Франко, пишучи про ту чи іншу особу. У т. 33 сказано, що М. Старицький інсценізував повість О. Шабельської. Насправді – невелике оповідання. Відтак Старицького звинуватили в плагіаті. Невже за інсценізацію? Треба було пояснити, що й сама Шабельська написала українською мовою п’єсу «Ніч під Івана Купала». Оскільки ця драма була дозволена цензурою, Старицький запозичив назву, але не саму драму.

У 27 т. довідуємося, що Фрідріх Боденштед видав німецькою мовою поезії азербайджанського поета Мірзи Шафі Вазеха (помер 1852). І все. А можна було доповнити, що коли ці вірші стали популярними, Боденштед оголосив їх містифікацією і приписав авторство собі. Однак згодом було доведено, що це справжні переклади, бо поет брав у Вазеха уроки східних мов.

Перекручених імен чимало: письменник Свистун називався Пилип, а не Федір (т. 26), Марков – не Остап, а Осип (т. 26), Левицький – не Йозеф, а Йосиф (т. 32), з зарубіжними письменниками та ж історія: К'єркегор чомусь Север, замість Сьорен (т. 31). В т. 26 «Ханссон Ула (1860 – 1925), а в т. 31, вже «Ганссон Ола (1860 – 1920).

В т. 34 правильно «Михайло Каченовський (1776 – 1842), а в т. 33 «Качановський (1775 – 1837).

Не розкрито багатьох псевдонімів, хоча вони вже були давно відомі.

Кожен том упорядковувала інша група науковців. Тому інколи кумедно читати примітки. Візьмімо Антона Кобилянського. Примітки дуже різняться: «український ліберально-буржуазний культурно-освітній діяч, публіцист» (т. 27), «культурноосвітній діяч «народовського напряму» (т. 28, є навіть граматичне розходження – зник дефіс), скромно «культурно-освітній діяч» (т. 29), «буржуазний культурно-освітній діяч» (т. 33). В т. 34 він також «видавець і винахідник».

Тут Чурай, там – Шурай, тут Сапєга, там Сапега, а там – Сапіга.

Домініканин Якоб Ворагінський (1228 – 1298), автор житій святих зазнав теж чимало перевтілень. В т. 33 він «Воражіне Якоб де», в т. 29 – «Ворагіне Яков», в т. 32 – «Яков де Ворагіне», в т. 30 – «Вораджіне (Ворагіне) Якоб», в т. 34 «Яков de Voragine (Яков з Вореццо)». Так воно й розкидано то на «В», то на «Я».

В т. 33 зустрічається Зарицький без ініціалів. Серед українських літераторів було аж троє Зарицьких і всі жили в один час. Кого мав на увазі Франко? Павла, Григорія чи Івана?

Укладачі покажчика імен навіть не годні були правильно прочитати імена, які зустрічаються у Франка. Олехневич перетворився на Олехновича (т. 29), Остап Йосипович Нижанківський опинився в «Покажчику» на літеру «Й» – «Йосипович Остап».

На ст. 79 у т. 29 читаємо: «В одній пісні "Едди"», а в «Покажчику» – так і пишеться «Едди» – без лапок і в родовому відмінку чи в множині, бо «Едд» було дві – «Старша» і «Молодша», а тут вочевидь мова про «Старшу».

Безліч імен так і не було прокоментовано. При тому, що коментовано осіб загальновідомих, як от Драгоманов, Шакевич, Словацький, Плутарх... Пояснювати ледь не в кожному томі, хто такий Драгоманов, але не пояснити літераторів, які вже були внесені на той час в енциклопедії – це важко зрозуміти.

В кожному разі, можливо, хоч ці замітки стануть в пригоді майбутнім упорядникам.