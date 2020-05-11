Залишилось чотири доби: Зеленського закликають заборонити російські соцмережі.

Колишній Президент України Петро Порошенко закликав Володимира Зеленського скликати засідання Ради національної безпеки та оборони України, щоби пролонґувати санкції проти російських соцмереж. Нагадаємо, санкції проти ресурсів "ВКонтактє" та "Однокласснікі" запроваджено до 15 травня. Раніше з таким закликом до Зеленського звернувся і народний депутат Роман Лозинський.

“Вимагаю від Президента Зеленського негайно скликати засідання РНБО і продовжити заходи щодо заборони російських соціальних мереж та каналів в Україні. Те, що я зробив 5 років тому”, – заявив Порошенко.

Експрезидент підкреслив, що російські соцмережі і телеканали є знаряддям пропаганди РФ та використовуються її спецслужбами.

Порошенко нагадав про те, що свого часу українську владу звинувачували в наступі на свободу слова через заборону соцмереж, та саме це допомогло захистити державу в протидії гібридній агресії РФ.

На початку квітня народний депутат Роман Лозинський (фракція партії "Голос"; Українська галицька партія) закликав українську владу пролонґувати санкції проти російських соцмереж.

"Вже 15 травня минає трирічний термін дії рішення РНБО про санкції до російських компаній. Чи хтось чув, аби Рада нацбезпеки продовжувала дію рішення чи хоча б обговорювала його? Я – ні. Сьогодні надіслав депутатське звернення до Президента, РНБО, Кабміну та СБУ. Вимагаю невідкладно продовжити санкції та блокування соцмереж країни-агресора", – повідомив Лозинський.

"Ми не маємо права сприяти агресору вести гібридну війну в інформаційному полі і заробляти гроші на українцях. Кожен зароблений рубль конвертується в нові кулі та залпи "градів" в наших захисників на сході", – прокоментував нардеп.

Після того Служба безпеки України заявила: заборона російських соцмереж є дієвою; блокування "ВКонтактє" і "Однокласснікі" слід продовжити.

Так, кіберфахівці спецслужби проаналізували, що за період дії санкцій українських користувачів у цих соцмережах поменшало втричі. Це значно звузило цільову аудиторію, на яку спрямовані інформаційні операції російських спецслужб.

"Тож у продовженні санкцій є сенс: цим ми захистимо наших громадян від фейків і маніпуляцій, а відповідно – збережемо безпеку держави в цілому", – прокоментував голова СБУ Іван Баканов.