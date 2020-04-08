Від РНБО вимагають продовжити заборону російських соцмереж.

 

Народний депутат Роман Лозинський звернувся до Ради національної безпеки та оборони зі закликом пролонґувати термін заборони в Україні російсських соцмереж "ВКонтактє” та “Однокласснікі”. Санкції проти цих ресурсів запроваджено до 15 травня.

 

 

Про це Лозинський (фракція "Голос", на момент початку виборчої кампанії – член Української галицької партії) повідомив на своїй сторінці у Facebook.

 

"Вже 15 травня минає трирічний термін дії рішення РНБО про санкції до російських компаній. Чи хтось чув, аби Рада нацбезпеки продовжувала дію рішення чи хоча б обговорювала його? Я – ні. Сьогодні надіслав депутатське звернення до Президента, РНБО, Кабміну, та СБУ. Вимагаю невідкладно продовжити санкції та блокування соцмереж країни-агресора", – повідомив Лозинський.

 

"Ми не маємо права сприяти агресору вести гібридну війну в інформаційному полі і заробляти гроші на українцях. Кожен зароблений рубль конвертується в нові кулі та залпи "градів" в наших захисників на Сході", – прокоментував нардеп.

 

08.04.2020

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