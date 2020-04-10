СБУ пропонує продовжити санкції проти "ВК" та "Однокласників".

Голова Служби безпеки України Іван Баканов передав до Ради національної безпеки та оборони пропозицію продовжити санкції щодо російських соціальних мереж "Однокласснікі" та "ВКонтактє" ще на три роки.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Кіберфахівці спецслужби проаналізували, що за період дії санкцій українських користувачів у цих соцмережах поменшало утричі. Це значно звузило цільову аудиторію, на яку спрямовані інформаційні операції російських спецслужб.

"Фейки в країнах сталої демократії прирівняні до зброї масового знищення. Проти України триває гібридна війна, і ми продовжуємо протистояти інформаційним атакам з боку РФ. Тож у продовженні санкцій є сенс: цим ми захистимо наших громадян від фейків і маніпуляцій, а відповідно – збережемо безпеку держави в цілому", – прокоментував Іван Баканов.

Загалом протягом 2017-2020 років СБУ зафіксувала тисячі випадків розміщення деструктивного контенту на платформах "Однокласснікі" та "ВКонтактє".

З початку введення санкцій слідчі спецслужби зареєстрували майже 100 кримінальних проваджень стосовно власників та адміністраторів антиукраїнських спільнот у цих соцмережах. Усі вони мають ознаки вчинення злочинів: посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу чи захоплення державної влади, і навіть створення терористичних груп.

Також кіберфахівці служби відзначають сплеск активності агітаторів, троле- і ботоферм у російських соцмережах. "Це пов’язано з карантинними заходами у період пандемії коронавірусної інфекції COVID-19, наближенням Великодня і травневих свят", – тлумачать у СБУ.

За оцінками кіберфахівців, приблизно 70% деструктивних матеріалів про Україну просуваються саме з інформаційного простору РФ, зокрема із соцмереж.

Термін дії українських санкцій проти РФ минає 15 травня. Напередодні народний депутат Роман Лозинський (член фракції "Голос", на момент парламентських виборів – член Української галицької партії) закликав РНБО та СБУ пролонґувати заборону російських соцмереж.