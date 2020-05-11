New York Times отримала подробиці появи мільйонів у декларації Тимошенко.

 

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко отримала зі Сполучених Штатів Америки 5,5 мільйонів доларів компенсації у якості "досудового врегулювання" в справі щодо звинувачень, котрі спричинили її ув'язнення за часів Віктора Януковича.

 

Як пише американська газета The New York Times, ці кошти Юлії Володимирівні виплатила юридична фірма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. "Радіо Свобода" нагадує: цю компанію пані Тимошенко звинувачувала в написанні в першій половині 2010-х років звіту, який полегшив тодішній владі України її переслідування. Отримані кошти – 148 млн грн – уже відображено у щорічній декларації ЮВТ.

 

 

Згідно з інформацією NYT, ця фірма виплатила за передсудовою домовленістю щось біля 11 мільйонів доларів задля уникнення позову. Половину суми – близько 5,5 мільйонів доларів – отримали сама Тимошенко, а також Сергій Власенко, народний депутат (фракція "Батьківщина"), колишній адвокат Тимошенко.

 

Про отримання Тимошенко коштів зі США стало відомо 4 травня, коли на сайті електронних декларацій Національного агентства запобігання корупції зауважили декларацію Тимошенко про отримання нею коштів на суму в 148 345 441 гривень. Як зазначено в декларації, йшлося про "компенсацію шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011–2014 років, яка отримана в США на стадії досудового врегулювання", а джерелом коштів вказана фірма Reid, Collins, Tsai LLP.

 

Того ж дня сама Тимошенко підтвердила отримання компенсації, заявивши, що їй "вдалося добитися справедливості" в справі політичної розправи. ЮВТ відмовилася розголосити деталі "через законодавче регулювання у США щодо юридичних обмежень у справі".

 

The New York Times у своїй статті нагадує, що 2018 року Тимошенко в інтерв’ю заявляла, що їй "було дуже боляче" дізнатися про звіт фірми Skadden, яка "відмивала" репутацію Януковича. Згідно з даними видання, після того інтерв’ю Тимошенко найняла фірму Reid, Collins & Tsai, щоб з’ясувати перспективи подати позов проти фірми Skadden.

 

11.05.2020

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