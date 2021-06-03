Верховна Рада зіпсувала електронне декларування.

 

Верховна Рада повернула покарання у вигляді позбавлення волі за брехню посадовців у майнових деклараціях, яку восени скасував Конституційний Суд, але з поправками, які пом'якшують відповідальність щодо декларування майна родичів або неподання декларації.

 

 

Так, парламент уніс зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Йдеться, зокрема, про положення статті 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації) та 366-3 ККУ (неподання декларації).

 

За умисно неправдиве декларування посадовцям тепер може загрожувати штраф, громадські роботи або обмеження волі до 2 років, якщо невідповідність задекларованого з реальними доходами сягає від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (від 1,1 млн до 4,5 млн грн зараз). 

 

Якщо невідповідність перевищує 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (4,5 млн грн зараз), передбачене позбавлення волі терміном до 2 років.

 

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Верховна Рада фактично знищила систему електронного декларування, відкорегувавши правками законопроєкт.

 

З його слів, одна з правок "робить неможливим покарання за брехню щодо майна родичів". 

 

"Більш того, тепер зазначати майно, яким користується чи володіє член сім’ї, треба лише коли сам член сім’ї надав таку інформацію декларанту. Раніше декларант мав вказати усю відому йому інформацію, а щодо іншого – вказати, що член сім’ї відмовився надати дані. В такій редакції законопроєкт робить ще гірше, ніж було до цього. Сподіваюся, що Зеленський його ветує. Або нам усім попрощатися з європейською інтеграцією", – написав Шабунін у Facebook.

 

Як зазначає "Українська правда", під час розгляду законопроєкту нардепи підтримали дві правки "слуг народу" – №50 Ігоря Фріса та №59 Олексія Ковальова.

 

Фріс представив свою поправку так: "У цій правці чітко вказується, які відомості відомі, які надані членом сім'ї декларанта декларанту для вказання у декларації". 

 

Комітет не підтримав правки Фріса, але народні депутати дали за неї 304 голоси. 

 

Ковальов натомість сказав: "За неподачу декларацій є позбавлення волі до 2 років. Я думаю, що це надмірне покарання... Моєю правкою пропонується обмеження волі, а не позбавлення". 

 

Цю поправку підтримав 251 нардеп, хоча Олександр Бакумов ("Слуга народу") сказав, що комітет із питань правоохоронної діяльності підтримував ідею залишити саме позбавлення волі, а не обмеження волі, бо "особі буде вигідніше тоді взагалі не подати декларацію, тому що там буде обмеження волі в санкції цієї статті на відміну від того, щоб збрехати, – і тоді відповідальністю буде саме позбавлення волі".  

 

03.06.2021

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