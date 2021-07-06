Кожен третій українець готовий до участі Зеленського у наступних виборах.

 

34% громадян України хотіли б, щоб президент Володимир Зеленський балотувався на другий термін. При цьому готові проголосувати за нього наразі 29,1%, свідчать результати опитування групи «Рейтинг», оприлюднені сьогодні, 6 липня. Відтак рівень електоральної підтримки від другого туру президентських виборів-2019 Володимира Зеленського знизився на 39%.

 

 

Найбільше на президентських виборах у 2024 році хотіли б бачити у списках Зеленського (34%) та лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко (22%). Одного із лідерів ОПЗЖ Юрія Бойка хотіли б бачити у списках 20%. Експрезидента Петра Порошенка на виборах хочуть бачити 18% українців, експрем'єра Гройсмана – 15% громадян, а 14% – лідера партії «Сила і Честь» Ігоря Смешка.

 

Якби вибори президента проводилися б найближчим часом, то 29,1% серед тих, хто готовий голосувати, проголосували б за Володимира Зеленського. 13,4% підтримали б Петра Порошенка, 12,5% – Юрія Бойка, 11,3% – Юлію Тимошенко, 8,7% – Ігоря Смешка, 5,5% – Євгенія Мураєва, 4,6% – Володимира Гройсмана, 3,4% – Олега Ляшка. Підтримка інших кандидатів нижче 3%.

 

На сьогодні рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 46% опитаних, не довіряють – 52%. Юлії Тимошенко довіряють 30%, не довіряють – 68%. Юрію Бойку довіряють 25%, не довіряють – 58%. Петру Порошенку довіряють 24%, не довіряють – 75%. Віктору Медведчуку довіряють 16%, не довіряють – 70%. Денису Шмигалю довіряють 16%, не довіряють – 52%, не чули про такого – 28%.

 

Склали соціологи і антирейтинг довіри. Його очолив Петро Порошенко. 45% не проголосували б за нього за жодних обставин. 36% не проголосували б за Юрія Бойка, 32% – Юлію Тимошенко, 27% –Володимира Зеленського, 24% – Олега Ляшка, кожен шостий не проголосував б за жодних обставин за Арсенія Яценюка, Олега Тягнибока та Євгена Мураєва.

 

Моделювання другого туру президентських виборів показало, Зеленський перемагає у всіх можливих варіантах з найближчими опонентами. До слова, такі ж результтати моделювання приносило перед першим і другим туром президентських виборів у 2019 році.

 

 

Нагадаємо, перед першим туром президентських виборів у 2019му, за даними опитування групи «Рейтинг», Володимира Зеленського підтримували 26,6% тих, мав намір голосувати. Петра Порошенка та Юлію Тимошенко готові тоді були підтримати по 17% виборців. За Анатолія Гриценка готові були голосувати 9,8%, Юрія Бойка – 9,5%, Олега Ляшка – 5,4%, Олександра Вілкула – 4%, Ігоря Смешка – 3,5%, Руслана Кошулинського – 1,9%.

 

Перед другим туром президентських виборів у квітні 2019го, за даними опитування групи «Рейтинг», серед тих, хто має намір голосувати Володимира Зеленського підтримували 58%, Петра Порошенка – 22%.

 

Фото rudenko.kiev.ua, pravda.com, hromadske.ua

 

06.07.2021

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