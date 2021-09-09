Група "Першого грудня" вважає, що практики РНБО ведуть Україну до "телефонного права".

Група "Першого грудня" висловила стурбованість через відмову України від ґрунтовних реформ у сфері верховенства права й заявила про значні ризики з експлуатації Ради національної безпеки та оборони як інструменту встановлення правосуддя.

Про це йдеться в заяві, поширеній групою у четвер. Назва звернення – "Камо грядеши, Україно?".

Інтелектуали наголошують, що, попри декларації про відданість європейській традицій функціонування державних інститутцій, Україна "відтворює старий суспільний договір з багатьма рудиментами радянського ладу". Вони додаю: "Ніде ця практика не набуває таких гротескних форм, як у сфері верховенства права".

Група "Першого грудня" нагадує, що в усіх успішних країнах еліта створює закони для себе і поширює на інших. Натомість у неуспішних країнах еліти пишуть закони для інших і роблять виключення для себе.

"Цей критерій є вироком для української правової системи, оскільки в нашій країні віддавна діє вибіркове правосуддя, через яке влада часто застосовує закони проти своїх політичних суперників і виводить з-під їхньої дії політичних союзників. В країні й далі діють «телефонне право», що спирається на логіку політичної доцільності, і корупція, в основі якої – корисливий особистий чи клановий інтерес", – заявили учасники ініціативи.

"Цього року адміністративна практика «збагатилася» новим know-how: ухваленням адміністративних рішень, які замінюють роботу правоохоронних органів та судів. Інакше кажучи, якщо проблему не можна вирішити, краще її обійти. Йдеться про рішення РНБО щодо санкцій відносно громадян України та юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, а також іноземців, які знаходяться під юрисдикцією України... Запроваджуючи практику санкцій, керівництво держави виявляє цілковиту недовіру до національної правоохоронної та судової систем, які нездатні кваліфікувати правопорушення, зібрати докази і довести справу до законного та справедливого рішення суду, ухваленого в змагальному процесі", – вважають у групі "Першого грудня".

Учасники стривожені: "Незаконний акт, сповнений в ім’я патріотизму, є тим більше небезпечним для народу, чим більше може йому подобатися". Натомість суворі та репресивні заходи, які застосовуються безстроково та порушують права людини, "є не обмежувальними, а каральними".

"Обійти проблему відновлення справедливого судочинства не вдасться. Намагання простими діями вирішувати складні проблеми, якщо і може здаватися ефективним засобом, то нетривалий час, оскільки ці проблеми будуть тільки загострюватися і породжувати нові негативні наслідки. Мабуть, владі здається, що розрубали гордіїв вузол. Однак насправді відчинили скриньку Пандори", – ідеться у зверненні, що його підписали Олександра Гнатюк, Володимир Єрмоленко, Євген Захаров, Йосип Зісельс, Ігор Козловський, Мирослав Маринович, Ігор Юхновський, Ярослав Яцків.