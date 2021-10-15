У Тбілісі відбулася багатотисячна акція на підтримку Саакашвілі.

Підтримку експрезидентові Грузії висловили українські політики.

У центрі Тбілісі на проспекті Шота Руставелі в четвер, 14 жовтня, відбулася багатотисячна акція на підтримку колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі. На початку жовтня він був затриманий і наразі перебуває за ґратами.

У мітингу взяли участь понад 50 тисяч людей (за іншими даними – 70–80 тисяч). Деякі з них тримали плакати з написами «Свободу Міхо!» і «Ні політичному переслідуванню!». Про це повідомив грузинський інформаційний портал Apsny.ge.

Акція розпочалася з того, що генеральний директор опозиційного каналу «Мтаварі» і один з адвокатів Саакашвілі Ніка Мелія прочитав його послання. Саакашвілі закликав громадськість країни до примирення й об'єднання.

«Зараз не час розділятися за жодними ознаками, ні за партійними, ні з якихось інших. Пора звільнити Грузію, і найнеобхідніше сьогодні для цього – єдність. Важливо усвідомити, що наше суспільство, країна потребують великого примирення. Країні сьогодні життєво необхідно, щоб ми перестали принижувати один одного і сіяти ненависть один до одного! Ми маємо вибачити один одного – про це я пишу з тюремної камери як незаконний ув’язнений, але буду діяти в такому ж дусі і вийшовши звідси», – процитував Мелія послання Саакашвілі.

Експрезидент також закликав прихильників опозиції 30 жовтня проголосувати за кандидатів від «Національного руху», які за підсумками голосування першого жовтня на місцевих виборах вийшли у другий тур практично у всіх великих містах Грузії.

Політики й опозиціонери, виступаючи з трибуни, вимагали від грузинської влади звільнення Саакашвілі. Вони жорстко критикували стиль правління урядової партії «Грузинська мрія». Наприклад, Гігі Угулава, соратник третього президента і колишній мер Тбілісі, заявив: «Саакашвілі сьогодні зміцнив мою віру в нього, яка, не приховую, останнім часом похитнулася. Сьогодні він тут, серед нас! Він – найвільніша людина! Він подав нам приклад боротьби! Ми вимагаємо сьогодні не тільки свободу Саакашвілі, але і щоб він став останнім політв'язнем у Грузії».

Підтримку експрезидентові Грузії висловили українські політики. Зокрема, Юлія Тимошенко виступила за його звільнення з в’язниці та закликала його припинити голодування. «Я чудово розумію твої мотиви, чому ти був змушений так вчинити, але в той же час я хочу попросити тебе – припини голодування, ти потрібен своїй країні живим, здоровим і сильним», – зазначила українська політикиня.

Мер Києва Віталій Кличко написав на сторінці у Facebook: «Саакашвілі для Грузії і для пострадянського простору – особистість історична, яка втілила реформи, що докорінно змінили Грузію і репутацію цієї країни в світі. Безумовно, на цьому шляху у Міхеїла було чимало помилок. Але не помиляється той, хто нічого не робить. Я вважаю, що тримати Саакашвілі за ґратами – неправильно і несправедливо. І мають бути знайдені правові рішення, щоб його звільнити».

Нагадаємо, що Саакашвілі за кілька днів до муніципальних виборів інкогніто прибув до Грузії, де він раніше був засуджений заочно за двома кримінальними звинуваченнями до позбавлення волі. За день до виборів – 1 жовтня – він був затриманий. Проти нього порушили третю кримінальну справу за звинуваченням у незаконному перетині державного кордону. Наразі Саакашвілі перебуває у в'язниці №12 міста Руставі, де він оголосив голодування.