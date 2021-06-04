Зеленський заявив, що ветує правки до закону про електронне декларування.

Президент України Володимир Зеленський заветує законопроєкт зі змінами до законодавства про електронне декларування, прийнятий у четвер Верховною Радою.

Про це повідомила пресова служба Офісу Президента.

Нагадаємо, за закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" (законопроект № 4651). Ухвалення закону підримало 307 депутатів – передовсім, із фракцій "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Голос".

"Я не допущу знищення чи послаблення електронного декларування чиновників. Підписання закону в проголосованому у Верховній Раді вигляді неможливе. Це не те, чого очікують українці, й не те, що їм обіцяв я, внісши цей законопроект на розгляд парламенту. Ми маємо встановити пропорційне та справедливе покарання за правопорушення, пов’язані з декларуванням", – заявив Володимир Зеленський.

На думку Президента, проголосована редакція послаблює систему декларування та покарання за кримінальні правопорушення в цій сфері.

"Зокрема, депутати змінили підходи до декларування активів, які є у володінні членів сім’ї декларанта. Це даватиме змогу декларантам не зазначати у деклараціях рухоме та нерухоме майно, яким володіють чи користуються їхні родичі, якщо член сім’ї не надає інформацію про нього. За такі дії декларанти не будуть покарані. Натомість зараз такі активи підлягають обов’язковому декларуванню в частині тих відомостей, які відомі або повинні бути відомі суб’єкту декларування. Проголосована норма даватиме змогу недобросовісному декларанту переписувати дорогі автівки, квартири, наприклад, на дружину, яка, за його словами, відмовляється надати йому документи про це майно, а отже, не декларувати його. Недобросовісні декларанти пояснюватимуть це тим, що член сім’ї нібито не подав інформацію в будь-якій формі. І за це декларант не буде притягнутий до кримінальної відповідальності", – прокоментували в ОП.

"Система електронного декларування була вимогою Європейського Союзу для запровадження безвізового режиму з Україною. Дотепер проводиться моніторинг цих зобов’язань, тож я не можу поставити під загрозу одне з головних досягнень на шляху до інтеграції з ЄС – безвізовий режим", – заявив Зеленський.

Крім того, поправками, які подали депутати, пропонується за умисне неподання декларації чиновником запровадити покарання у вигляді обмеження волі. "Без комплексної зміни підходу до визначення ступеня покарання воно не матиме належного стримувального ефекту та не є пропорційним. За недекларування майна чиновниками, без сумніву, має бути встановлена справедлива кримінальна відповідальність", – вважають на Банковій.

"Кримінальна відповідальність за неподання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі. Корупціонери повинні понести відповідальність згідно із законом", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, напередодні парламент уніс зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Йдеться, зокрема, про положення статті 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації) та 366-3 ККУ (неподання декларації).

За умисно неправдиве декларування посадовцям тепер може загрожувати штраф, громадські роботи або обмеження волі до 2 років, якщо невідповідність задекларованого з реальними доходами сягає від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (від 1,1 млн до 4,5 млн грн зараз).

Якщо невідповідність перевищує 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (4,5 млн грн зараз), передбачене позбавлення волі терміном до 2 років.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Верховна Рада фактично знищила систему електронного декларування, відкорегувавши правками законопроєкт.

З його слів, одна з правок "робить неможливим покарання за брехню щодо майна родичів".

"Більш того, тепер зазначати майно, яким користується чи володіє член сім’ї, треба лише коли сам член сім’ї надав таку інформацію декларанту. Раніше декларант мав вказати усю відому йому інформацію, а щодо іншого – вказати, що член сім’ї відмовився надати дані. В такій редакції законопроєкт робить ще гірше, ніж було до цього. Сподіваюся, що Зеленський його ветує. Або нам усім попрощатися з європейською інтеграцією", – написав Шабунін у Facebook.

Під час розгляду законопроєкту нардепи підтримали дві правки "слуг народу" – №50 Ігоря Фріса та №59 Олексія Ковальова.

Фріс представив свою поправку так: "У цій правці чітко вказується, які відомості відомі, які надані членом сім'ї декларанта декларанту для вказання у декларації".

Комітет не підтримав правки Фріса, але народні депутати дали за неї 304 голоси.

Ковальов натомість сказав: "За неподачу декларацій є позбавлення волі до 2 років. Я думаю, що це надмірне покарання... Моєю правкою пропонується обмеження волі, а не позбавлення".

Цю поправку підтримав 251 нардеп, хоча Олександр Бакумов ("Слуга народу") сказав, що комітет із питань правоохоронної діяльності підтримував ідею залишити саме позбавлення волі, а не обмеження волі, бо "особі буде вигідніше тоді взагалі не подати декларацію, тому що там буде обмеження волі в санкції цієї статті на відміну від того, щоб збрехати, – і тоді відповідальністю буде саме позбавлення волі".