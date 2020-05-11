У Франківську прощаються з головним лікарем «швидкої», який помер від коронавірусу.

Сьогодні у Франківську прощаються з головним лікарем Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігорем Ковалюком. Чоловік помер учора вранці з підтвердженим діагнозом COVID-19. Панахида відбудеться о 15:00 на подвір’ї церкви Різдва Христового, що на вулиці Мазепи, 135. Поховають Ігоря Ковалюка у вівторок, 12 травня, о 13:30 на міському кладовищі в селі Чукалівка, – повідомляє Pravda.if.ua.

Фото: facebook.com/Коронавірус SOS. Івано-Франківськ

Про смерть 57-річного Ігоря Ковалюка повідомив учора вранці міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"До смерті неможливо підготуватися. Кожна людина стикається з втратою близьких, рідних людей, тому багатьом знайомий біль втрати. Сьогодні відійшов у вічність головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк. Приношу свої щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять!" - написав він на своїй fb-сторінці.

Головний лікар Станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк тривалий час хворів на COVID-19, минулого тижня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомляв, що чоловік у тяжкому стані.

Як розповів "Суспільному" голова профспілки обласного Центру екстреної медичної допомоги Богдан Венник, Ігор Ковалюк працював у медицині 36 років. Спочатку – близько десяти років у Тернопільській області, потім був заступником директора в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні. 2002 року очолив Станцію швидкої допомоги й відтоді був її керівником.

За словами Венника, Ігор Ковалюк потрапив до лікарні через кілька днів після Великодня. Спочатку його стан був середньої важкості, а через п'ять днів почала різко зростати задишка. Його перевели в реанімацію, де чоловік перебував понад тиждень. В останні дні він був у комі.

Сьогодні ж стало відомо про ще одну смерть медпрацівниці на Івано-Франківщині – померла 60-річна жінка в Косівському районі. Як поінформував начальник штабу з питань надзвичайних ситуацій Косівського району Володимир Зузяк, це перша смерть у районі від COVID-19.