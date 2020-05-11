МОЗ зізнався, що забороняв парки задля збудження тривоги.

 

Заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко зізнався, що низка карантинних обмежень не бул потрібною з точки зору поширення вірусу. Декотрі заборони – на кшталт прогулянок у парках – наклали, аби посилити тривогу українців перед коронавірусом і змусити їх не покидати домівок.

 

Про це Ляшко сказав у інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

 

 

"Ми коли закривали парки, робили обприскування доріг, це, знову ж таки, було питанням не стільки впливу на епідеміологічний процес, скільки на психологічний процес. Закриття парків – немає відчуття, що все безпечно. Люди психологічно готувалися до того, що треба дотримуватися карантину. Відчуття тривоги", – сказав головний державний санітарний лікар.

 

Саме з цієї причини Віктора Ляшка лякає й відкриття трранспорту.

 

"Чому ми не можемо запускати одразу громадський транспорт? Не стільки мене турбує проблема інфікування в громадському транспорті, скільки те, що відкривається доступність і розпочинається внутрішня міграція населення. Замість того, щоб ізолюватись, люди, маючи транспорт, будуть навіть без нагальної потреби відвідувати певні місця. На ті ж ринки для екскурсії поїдуть літні люди", – сказав Ляшко.

 

Головний санітарний лікар стверджує, що Україна не єдина пішла на психологічний примус до карантину.

 

"Коли я від самого початку аналізував ті заходи, які впроваджували в Китаї, а потім в Італії, то також з точки зору епідеміології думав: а навіщо вони це роблять? Якщо це краплинна інфекція, вона не впливає, наприклад, на ці способи передавання. Потім, коли починали аналізувати, спілкуватися з послами, епідеміологами, вони розповідали, що люди не бачать інфекції, це невидима інфекція, тож треба створити психологічний якийсь ефект. Завдяки цьому психологічному ефекту в людей з'являлося відчуття небезпеки і необхідність дотримання карантинних заходів", – пояснив Ляшко.

 

Нагадаємо, із 11 травня в Україні пом'якшено карантин. Уряд дозволив відвідини парків, скверів, дитячих майданчиків.

 

11.05.2020

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