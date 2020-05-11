Із 11 травня в Україні пом'якшено карантин.

В Україні з понеділка, 11 травня, послаблюються карантинні заходи. Згідно з рішенням Кабінету Міністрів, знімається заборона на відвідини рекреаційних зон – парків, скверів, дитячих та спортивних майданчиків; також українцям надають доступ до низки послуг – перукарень, стоматології тощо.

Це випливає із постанови Кабінету Міністрів №343, прийнятої ще 4 травня.

Уряд дозволив діяльність закладів громадського харчування на винос та літніх майданчиків у них, закладів побутового обслуговування, торгівлю непродовольчими товарами в магазинах (зокрема й у ТРЦ).

Закладам харчування дозволено налагодити роботу літніх майданчиків у такий спосіб, аби відстань між місцями та столами становила понад 1,5 метра. Дозволено приймати не більш ніж двох клієнтів за одним столом (без врахування дітей віком до 14 років).

Зможуть поновити діяльність музеї, історико-культурні заповідники. Право визначати доцільність їхнього відкриття визначатиме сама адміністрація.

Дозволено діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів, психологів.

У театрах, цирках, концертних організаціях, художніх (мистецьких) колективах дозволено репетиції (за участю до 50 осіб або без глядача).

Можуть відновити тренування спортсмени національних збірних команд та професійних клубів.

При цім українці надалі мусять дотримуватися обмежувальних заходів: маскового режиму, соціального дистанціювання, мусить проводитися регулярна дезінфекція.

Водночас під забороною залишається діяльність ресторанних площ і зон розваг у ТРЦ, кінотеатри й театри, метрополітен, приміське, міжміське, внутрішньообласне, міжобласне сполучення, регулярне залізничне та авіасполучення.

Закритими залишатимуться наразі спортзали, фітнес-центри, заклади дошкільної, шкільної і вищої освіти.

У громадських місцях надалі слід вдягати маску або респіратор. Пересуватися групами понад двоє осіб заборонено.