Із 11 травня в Україні пом'якшено карантин.

 

В Україні з понеділка, 11 травня, послаблюються карантинні заходи. Згідно з рішенням Кабінету Міністрів, знімається заборона на відвідини рекреаційних зон – парків, скверів, дитячих та спортивних майданчиків; також українцям надають доступ до низки послуг – перукарень, стоматології тощо.

 

Це випливає із постанови Кабінету Міністрів №343, прийнятої ще 4 травня.

 

 

Уряд дозволив діяльність закладів громадського харчування на винос та літніх майданчиків у них, закладів побутового обслуговування, торгівлю непродовольчими товарами в магазинах (зокрема й у ТРЦ). 

 

Закладам харчування дозволено налагодити роботу літніх майданчиків у такий спосіб, аби відстань між місцями та столами становила понад 1,5 метра. Дозволено приймати не більш ніж двох клієнтів за одним столом (без врахування дітей віком до 14 років).

 

Зможуть поновити діяльність музеї, історико-культурні заповідники. Право визначати доцільність їхнього відкриття визначатиме сама адміністрація.

 

Дозволено діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів, психологів.

 

У театрах, цирках, концертних організаціях, художніх (мистецьких) колективах дозволено репетиції (за участю до 50 осіб або без глядача).

 

Можуть відновити тренування спортсмени національних збірних команд та професійних клубів.

 

При цім українці надалі мусять дотримуватися обмежувальних заходів: маскового режиму, соціального дистанціювання, мусить проводитися регулярна дезінфекція.

 

 

Водночас під забороною залишається діяльність ресторанних площ і зон розваг у ТРЦ, кінотеатри й театри, метрополітен, приміське, міжміське, внутрішньообласне, міжобласне сполучення, регулярне залізничне та авіасполучення.

 

Закритими залишатимуться наразі спортзали, фітнес-центри, заклади дошкільної, шкільної і вищої освіти.

 

У громадських місцях надалі слід вдягати маску або респіратор. Пересуватися групами понад двоє осіб заборонено.

 

11.05.2020

До теми

Мирославу Трофимуку — шістдесят
Юрій Пелешенко
Дослідник української латини, доктор філологічних наук, екс-директор Інституту неолатиністики, лавреат, член АУН, НСЖ, IANLS, PTF etc...
09.05.20 | | Минуле
Реґіональний ефективний R₀ в Україні
Орест Друль
Розрахунки показують, що ситуація в швидкості поширення епідемії в різних областях відрізняється кардинально. Питання, як це буде враховано в урядових рішеннях. Виглядає, що ніяк.
08.05.20 | | Україна
Вірус герпесу може викликати Альцгеймера?
Вірусна інфекція у культурах тканин провокує зміни, подібні на ті, які супроводжують хворобу Альцгеймера.
08.05.20 | | Наука
Інфодемія, що страшніша за коронавірус
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Фахівці міжнародного рівня, котрі борються з пандемією COVID-19, змушені одночасно протистояти повені дезінформації про цю недугу. Інколи фейки про коронавірус є небезпечніші за нього самого.
08.05.20 | | У світі
«Ихтамнеты» Другої світової війни
Сергій Рябенко
«Гібридні» методи агресії, застосовані у Криму й на Донбасі, Кремль відпрацьовував 80 років тому у Польщі, Фінляндії та країнах Балтії.
08.05.20 | | Україна
Польські театральні ангели
Анастасія Канарська
Краса «Війни в небі» Домініки Фейґлевич дуже тендітна та ніжна, «Ангелів в Америці» Кшиштофа Варліковського — масштабна, потужна та сильна. Побачивши її, можна вже не так фатально сумувати, що театральні куртини опустив карантин.
08.05.20 | | Штука
Останньому альбому Бітлз «Let It Be» – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Дуже мало видатних альбомів розцінювалися критиками упродовж останніх десятиліть так по-різному, як «Let It Be»
08.05.20 | | Минуле
Чому штучний цукор не замінює справжнього
Науковці виявили сигнальний шлях від кишківника до мозку, що реагує лише на глюкозу.
07.05.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.