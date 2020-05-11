Іранський есмінець підбив іранського фрегат під час маневрів.

Щонайменше 23 іранських матроси загинуло внаслідок інциденту.

 

 

Інцидент трапився в неділю, 10 травня, в Оманській затоці поблизу порту Яск. Іранський есмінець Jamaran влучив протикорабельною ракетою в дружній фрегат Kanarak під час військово-морських навчань. Про це  повідомила газета Об'єднаних Арабських Еміратів The National з покликом на повідомлення місцевих журналістів.

 

Іранські ЗМІ повідомляють, що фрегат Kanarak, очевидно, не встиг відійти на безпечну відстань від виставленої цілі, а оператор наведення ракети на есмінці Jamaran сприйняв фрегат за навчальну ціль.

 

Повідомляється, що на облавку постраждалого фрегата перебувало близько чотирьох десятків людей. Спершу повідомляли, що всі вони загинули, однак пізніше уточнили, що відомо про смерть 23 членів екіпажу.

 

У повідомленнях зазначається, що потерпілий корабель був повторно введений до складу іранського флоту після переозброєння в 2018 році. Есмінець Jamaran був введений в експлуатація 2010 року, він копіює фрегати типу Alvant британського виробництва. Корабель озброєний крилатими протикорабельними ракетами «Нур», скопійованими з китайської «Інцзю-8».

11.05.2020

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