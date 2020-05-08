Цитату Гавела про "5 років помилок" вигадали українські політики.

 

Чеські дослідники запевняють, що цитата "Краще п’ять років помилок, ніж 50 років саботажу", котру приписують президентові Чехії Вацлаву Гавелу й котру полюбляють використовувати українські політики, а особливо представники "Слуги народу", насправді не належить Гавелу.

 

Цю інформацію довідався український журналіст у Чехії, автор Zbruc'а Радко Мокрик. Результати його дослідження щодо цитати опублікував журналістський проєкт Bihus.info.

 

 

"Вона (цитата, – Z) активно гуляла перед президентськими виборами. З цілком зрозумілим трактуванням. Нещодавно в парламенті цю цитату Вацлава Гавела використав й заступник голови парламенту Стефанчук. Її ж озвучував Президент Зеленський. І це називається: що забагато – то нездорово. Ця «безджерельна» цитата мені ще рік тому видавалась якоюсь дивною, і геть не «гавлістською»", – прокоментував Мокрик на своїй сторінці у Facebook.

 

Радомир написав до професора Мартіна Путна, який багато років був знайомим з Гавелом, був його радником і, зрештою, писав про нього книги. Путні підтвердив, що цитата якась дивна і геть не в дусі Гавела.

 

Бібліотека Вацлава Гавела, відповідаючи на прохання підтвердити або спростувати автентичність цитати, надала відповідь: "Цитату, яку Ви надіслали, я не лише ніде не знаходжу, але передусім вона не відповідає способу мислення Вацлава Гавела. Все ж, я намагався її знайти, весь спадок Вацлава Гавела в нас оцифрований. Проте ані пошук цієї цитати повністю, ані різних варіантів цієї цитати не дали результату. Тобто висновок таки є – Вацлав Гавел нічого подібного ніколи не написав і не сказав", – ідеться у відповіді бібліотеки.

 

Цитата: “Я йшов у Президенти, не маючи політичного досвіду, але мав і маю віру та волю, щоб втілити необхідні зміни. Всім відомі слова Вацлава Гавела: “Краще п’ять років помилок, ніж 50 років саботажу”. Так, це правда. Ми робимо помилки, багато, але ми готові визнавати їх та виправляти” (Володимир Зеленський, Президент України, 4 березня 2020 року).

Цитата: “…до влади прийшли ті, хто справді хоче змін. І мені видається, що мав рацію Вацлав Гавел, який свого часу говорив: “Краще п’ять років помилок, ніж 50 років саботажу” (Руслан Стефанчук, віцеспікер Верховної Ради, 20 квітня 2020 року).

 

 

08.05.2020

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