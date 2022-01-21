У Львові евакуйовують учнів зі шкіл через повідомлення про замінування.

У Львові сьогодні, 21 січня, евакуйовують учнів усіх шкіл. Знову надійшло анонімне повідомлення про замінування, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

«Класні керівники інформують батьків, дітей евакуюємо на вулицю, батьки приходять і забирають їх додому. Приміщення – на поверхах, всередині та ззовні – відповідні служби обстежують на наявність невідомих предметів та вибухонебезпечних матеріалів», – розповіла керівниця управління освіти Львівської міськради Леся Васюта.

Зараз правоохоронці перевіряють повідомлення про про закладену вибухівку у всіх міських школах.

Напередодні, 20 січня, близько 13:55 на електронну пошту управління Служби безпеки України у Львівській області надійшло анонімне повідомлення про замінування всіх ТРЦ у Львові, а о 17:15 – про замінування аеропорту, повідомив Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА. Повідомлення виявилися неправдивими, поліція встановлює анонімів.

Нагадаємо, 12 січня школи Львова вимушено припинили навчання через неправдиве повідомлення про закладення вибухівки.

Додамо, в Україні посилили відповідальність за анонімні фейки про закладення вибухонебезпечних предметів. Порушникам загрожує покарання у вигляді ув'язнення на два-шість років.

Фото city-adm.lviv.ua, facebook.com/MVS.LVIV