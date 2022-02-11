УДА не проводить мобілізації у Львові.

 

Радник головнокомандувача Збройних сил України Дмитро Ярош спростував фейк про мобілізацію чоловіків в «Українську добровольчу армію» у Львові. Про це він повідомив на своїй facebook-сторінці.

 

 

«Ерефівські окупанти проводять нову бездарну інформаційно-психологічну операцію… Ця інформація – фейк!», – повідомив Дмитро Ярош та поділився світлиною відповідного оголошення.

 

У тексті агітки вказано, що «у зв’язку із загостренням ситуації на фронті розпочинається мобілізація в Українську Добровольчу Армію. Будемо раді бачити у своїх лавах усіх патріотів для захисту західних кордонів України, боротьби з сепаратизмом і дезертирством чоловіків серед національних меншин».

 

Дмитро Ярош спеціально виділив на зображені уривок, який свідчить про фейковість повідомлення –  мовляв мобілізація потрібна, щоб справлятися з «дезертирством чоловіків серед національних меншин».

 

Тим часом на facebook-сторінці і міського, і регіонального підрозділів УДА немає жодних згадок про донабір в організацію, і навіть нових публічних дописів.

 

Нагадаємо, Дмитро Ярош був призначений радником Головнокомандувача ЗСУ на початку листопада 2021 року.

 

 

На цій посаді він 27 січня уже дав пораду щодо того, як реагувати на посилення загроз з боку агресора для співгромадян – порадив звертатися в підрозділи тероборони.

 

 

Додамо, заяву про те, що УДА йде з позицій на лінії зіткнення Дмитро Ярош зробив ще у жовтні 2018 року. Організація вирішила зосередитися на розбудові підрозділів територіальної оборони нашої держави.

 

Фото facebook.com/dyastrub, mil.in.ua, depo.ua

11.02.2022

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