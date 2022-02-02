У Львові не підтвердилося повідомлення про замінування п’яти вулиць.

Невідомий здійснив «фейкове» повідомлення про замінування п’яти вулиць у Львові, здійснивши дзвінок в СБУ напередодні, 31 січня. Повідомлення не підтвердилося, особу аноніма встановлюють.

Вчора, 1 січня, увечері на «гарячу лінію» міста надійшло повідомлення про замінування вулиць Весняна, Тракт Глинянський, Сонячна, Шевченка та Бандери, повідомила пресслужба Львівської міськради.

Зловмисник повідомив про те, що вибух мав відбутись о 2:00 годині 2 лютого. На місце події одразу виїхали відповідні служби. Обстеження вулиць вибухотехніки розпочали о 20:00, а завершили - о 00:30. Районні адміністрації міста спільно з правоохоронцями діяли відповідно до протоколу, перевіряли інформацію та обстежували вулиці.

«Під час обстеження вибухонебезпечних предметів, пристроїв та речовин виявлено не було. З будинків громадяни не евакуйовувалось. З місць паркування транспортні засоби не евакуйовувалось», - повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Зазначимо, в Україні упродовж січня було здійснено велику кількість неправдивих повідомлень про замінування. Зокрема, у Львові через повідомлення про закладення вибухівки у навчальних закладах тричі доводолиося припиняти навчальний процес. Додамо, що за інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій, більшість повідомлень про псевдомінування надходять з Росії чи ОРДЛО.



Фото zahid.espreso.tv, lv.npu.gov.ua