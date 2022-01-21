Державний департамент США розвінчав фейки російських посадовців.

Державний департамент Сполучених Штатів Америки спростував низку фейків, котрі поширює російська пропаґанда довкола теперішнього загострення на українсько-російському кордоні, про просування НАТО та мілітарні загрози з боку України.

Перелік розвінчувань був опублікований на офіційній сторінці Держдепу США від імені речника.

"Росія не лише агресивно розмістила понад 100 000 російських військових на кордоні з Україною, а й активно поширює брехню, яка вводить громадськість в оману, щоби приховати, що саме Росія спричинила цю кризу. Спроби Росії поширювати неправду про Україну тривали десятиліттями. Росія намагається замаскувати свою агресію щодо України, використовуючи ревізіоністську історію, вдаючи жертву та применшуючи основні права суверенних країн на вибір власного шляху. Ми чітко наголошуємо: Росія несе відповідальність за свою агресію проти України. Сполучені Штати та наші партнери й союзники все ще наполягають на використанні дипломатичних шляхів", – прокоментували у зовнішньополітичному відомстві США.

Перший фейк у переліку – російське твердження, начебто "Україна та українські офіційні особи є агресорами в російсько-українських відносинах". Відповідь: "Брехливі заяви з боку путінського режиму звинувачують жертву, Україну, в російській агресії. Росія вторглася в Україну у 2014-му, окупувала Крим, контролює збройні загони на Донбасі, і тепер розташувала 100 тисяч військовиків на кордоні з Україною".

Далі Держдеп розглядає твердження, начебто Захід підштовхує Україну до конфлікту. У відомстві Ентоні Блінкена зазначають, що теперішня криза цілковито спричинена Росією та виграванням зброєю на кордоні. "При тому жодної подібної мілітарної активності з українського боку немає", – звернули увагу в США.

"Російський уряд намагається пошити в дурні світ і змусити повірити, що поведінка України може спровокувати глобальний конфлікт – аби переконати російських громадян у потребі російської мілітарної активності в Україні. Росія звинувачує інших у тому, що вона вдається до агресії, але це відповідальність Росії завершити конфлікт мирно через деескалацію та дипломатію", – заявили у Держдепі.

До того ж, американські дипломати вважають фейком запевнення росіян, начебто маневри вздовж українського кордону – то лише передислокація військ власною територією.

"Розгортання понад 100 тисяч російських військовослужбовців, включаючи вишколені у боях бойові сили та наступальне озброєння, без правдоподібного і заспокійливого пояснення до кордонів країни, у котру Росія вторгнулася раніше й досі тримає окремі локації під окупацією, – то не просто ротація військ. Маневри відбуваються на тлі активної дезінформації, щоби створити привід для російського вторгнення", – відповіли у Вашінґтоні.

США не вірять тезі про те, начебто Росія хоче захистити етнічних росіян в Україні, адже "нема жодних переконливих повідомлень про те, щоб росіяни або носії російської мови піддавались якійсь загрозі з боку українського уряду". Навпаки, зазначають у Державному департаменті, на контрольованих Росією територіях у Криму й на Донбасі фіксуються випадки переслідування та залякування громадян через їхню національну ідентичність. Люди, котрі відважуються висловити спротив окупації, трактуються як "екстремісти".

Державний департамент дивується скаргам Росії, начебто НАТО оточило її зі всіх боків. "НАТО не оточує Росію. Російський сухопутний кордон має понад 20 тисяч кілометрів. При тім менш ніж одна шістнадцята (1215 кілометрів) кордону є спільним кордоном із країнами – членами НАТО. Росія має сухопутний кордон із 14 країнами. Лише п’ять із них є членами НАТО", – відповіли у Державному департаменті.

Американське зовнішньополітичне відомство зазначає, що НАТО вирішило дислокувати свої багатонаціональні підрозділи у країнах Балтики та в Польщі лише у 2016 році – і тільки у відповідь на застосування Росією збройних сил проти своїх сусідів. "Доки Росія не захопила Криму, не було планів розгортати сили альянтів у східній частині Альянсу", – заявили у Держдепі.

Вашінґтон також відкинув закид Росії, начебто улюбленим інструментом його розмови з Москвою є санкції. Державний департамент звертає увагу, що цього місяця відбулося багато сеансів переговорів із Росією у різних форматах. "Та ми також чітко заявили, публічно і приватно, що ми та наші партнери накладемо швидкі та сильні обмеження проти російської економіки, якщо президент Путін зважиться на подальше вторгнення до України", – заявили у відомстві Ентоні Блінкена.