МВФ відмовився від трирічної програми з Україною на користь вдвічі коротшої.

Україна і Міжнародний валютний фонд у рамках переговорів про нову програму співпраці переорієнтувалися з попередньо узгодженої раніше трирічної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand-by.

Про це повідомив на брифінґу представник МВФ Джеррі Райс, інформує аґенція "Інтерфакс-Україна".

"З огляду на безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив та необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні та стабілізації переговори переключилися на 18-місячний stand-by, який може забезпечити підтримку платіжного балансу для посилення реакції влади", – сказав Райс.

З його слів, фонд перебуває в тісному контакті з владою України щодо обговорення параметрів нового механізму фінансування, який допоміг би країні ефективно протидіяти пандемії в економіці та медицині.

Райс уточнив, що постійна віртуальна місія обговорює політики, які можуть бути підтримані швидше через програму stand-by, ніж через EFF, попри те, що за програмою EFF у грудні 2019 року було досягнуто попередньої домовленості на рівні менеджменту фонду (staff-level agreement).

Ще на початку квітня Президент України Володимир Зеленський запевняв, що "найближчими тижнями" Україна знайде "повне розуміння" з МВФ і підпише меморандум про розширену програму.

Вкінці березня директор-розпорядник фонду Крісталіна Георгієва заявляла: задля отримання кредиту Україна мусить ухвалити зміни до законодавства, котрі захистять націоналізовані банки (ідеться про "Приватбанк") і запустити ринок землі. "Ухвалення законодавства, спрямованого на вдосконалення системи врегулювання банківських проблем і земельної реформи, дозволить швидко просунутися вперед із остаточним доопрацюванням параметрів нової угоди з ширшим доступом, ніж передбачалося раніше", – ішлося в офіційному повідомленні МВФ.

Водночас, Міністерство фінансів України у своєму коментарі щодо зміни програми зазначає, що причиною рішення МВФ є коронавірус (а не – читаємо між рядками – провал Україною домашнього завдання). Натомість обумовлений раніше розмір кредиту не зміниться.

"У зв’язку з масштабною фінансово-економічною кризою в усьому світі через поширення COVID-19 та загальною економічною невизначеністю щодо тривалості й інтенсивності наслідків пандемії МВФ змінив підходи до тривалості програм з країнами і пропонує варіант продовження співпраці з Україною за коротшою програмою кредитування stand-by", – ідеться в заяві Мінфіну.

В українському уряді запевняють, що "сума програми на відповідні періоди залишається незмінною", а основна різниця полягає в терміні їх реалізації: stand-by – 1,5 роки, EFF – 3 роки.

Представник України у МВФ Владислав Рашкован підтвердив: ідеться про ті самі $5 млрд від МВФ.

"У рамках нової програми stand-by ми обговорюємо протягом наступних 18 місяців отримання тих самих $ 5 млрд від МВФ ... Більше того, як я сказав, умови отримання цих коштів протягом 2020-2021 років легше, ніж отримання тих самих $ 5 млрд у рамках програми EFF, оскільки не вимагає "титанічних" зусиль із просування структурних реформ", – написав Рашкован у Facebook.

"Це проблема для багатьох урядів, не лише для Уряду Дениса Шмигаля. І рішення зміни програм не є специфічним рішенням фонду для України", – запевнив експерт.

МІЖ ТИМ

Головою місії Міжнародного валютного фонду в Україні замість Рона Ван Родена призначено Іванну Владкову-Голлар. "Пані Владкова Голлар має значний досвід роботи в економіках, що розвиваються", – заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Голлар очолювала місію в Молдові та Північній Македонії.