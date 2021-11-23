Україна зобов'язалася перед МВФ призначити антикорупційного прокурора до грудня.

 

Одним зі структурних маяків меморандуму України з Міжнародним валютним фондом є завершення до кінця листопада 2021 року процесу відбору та призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та забезпечення її автономії.

 

 

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у коментарі аґенції "Інтерфакс-Україна".

 

Також Гетманцев наголосив, що домовленості не передбачають збільшення тарифів.

 

"Більше того, меморандум містить намір "продовжити захищати вразливі верстви населення через достатні асигнування на соціальні програми". Маються на увазі субсидії. Не те, що підвищення тарифів немає, навпаки — є заходи, спрямовані на підтримку населення в період підвищення світових цін на газ", — зазначив депутат.

 

Меморандум також передбачає ухвалення законопроєкту №5600 (так званого "ресурсного" проєкту), покращення адміністрування акцизів, податку на доходи фізичних осіб із продажу нерухомості та рентної плати.

 

З його слів, меморандум із фондом містить норму про "покращення адміністрування податків" та мінімізацію можливостей для зловживань, зокрема покращення адміністрування акцизів та ПДФО з продажу об'єктів нерухомості.

 

"Україна, згідно з меморандумом, має намір "закрити податкові лазівки, пов'язані з операціями з нерухомістю, та покращити оцінку бази оподаткування для податку на прибуток підприємств та рентних платежів", — прокоментував голова парламентського комітету.

 

"Меморандум передбачає намір України знизити дефіцит держбюджету до 3,5% ВВП (держбюджет на 2021 рік передбачає дефіцит у 5,5%, — ІФ), проте це вже закладено у проєкт бюджету на 2022 рік. Крім того, Україна висловила намір у відповідь на нещодавнє підвищення цін на газ впровадити прозорі заходи захисту незахищених верств населення, зміцнення фінансового стану підприємств теплової комунальної енергетики", — сказав парламентар.

 

Крім цього, документ передбачає ухвалення законопроєкту №5600, щоб забезпечити додаткові фіскальні можливості для збільшення пріоритетних видатків на 2022 рік.

 

Меморандум також передбачає продовження впровадження пенсійної реформи.

 

Також Україна зобов'язується оприлюднити результати аудиту Фонду боротьби з COVID-19 до кінця цього року.

 

Серед намірів України — запуск Бюро економічної безпеки та ліквідація до кінця грудня цього року Державної фіскальної служби.

 

23.11.2021

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