На рахунок України надійшли $1,9 мільярда від МВФ.

На рахунок України надійшло 1,9 млрд доларів СПЗ (Спеціальні права запозичення) від Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомила перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова у Facebook.

"Сьогодні 1,9 млрд СПЗ надійшли на рахунок України від МВФ! Чудовий подарунок до Дня Незалежності! Слава Україні!" – написала Рожкова.

Аґенція "Укрінформ" уточнює: виконавча рада МВФ погодилася з пропозицією директора-розпорядника Фонду Крісталіни Георгієвої про новий загальний розподіл СПЗ у розмірі, еквівалентному 650 млрд дол. (найбільший розподіл в історії МВФ), для задоволення довгострокових глобальних потреб у резервах під час найглибшої кризи з часів "Великої депресії". Георгієва пообіцяла представити цю пропозицію про новий розподіл СПЗ раді керуючих МВФ для розгляду та затвердження. Зважаючи на розмір квоти України в МВФ (0,42%), наша держава могла отримати отримати близько 2,73 млрд доларів.

Спеціальні права запозичення (англ. Special Drawing Rights, SDR) – штучний резервний і платіжний засіб, емітований Міжнародним валютним фондом. Має тільки безготівкову форму у вигляді записів на банківських рахунках. Цей платіжний засіб було створено МВФ у 1969 році як додаток до існуючих резервних активів країн-членів фонду.