Світовий банк знизив свій прогноз зростання світової економіки.

Також, за його прогнозами, ВВП Росії скоротиться на 11%, а України – аж на 45%.

 

                                       Девід Мілпас

 

Світовий банк знизив свій прогноз зростання світової економіки цього року з 4,1% до 3,2%. Про це повідомила газета The New York Times. Цей прогноз оприлюднив директор організації Девід Мілпас (David Malpass).

 

За його словами, зростання уповільниться передовсім через вторгнення Росії в Україну. Також на ґлобальну господарку вплинули нові коронавірусні обмеження в Китаї, зростання цін на добрива й енергоносії, а також висока ймовірність підвищення облікових ставок.

 

Прогноз був оновлений до того, як високопоставлені політики з багатьох країн світу цього тижня вирушили до Вашінґтона на весняну зустріч Світового банку та Міжнародного валютного фонду. «Ми починаємо цю весняну зустріч, зіткнувшись з поважною кризою, яка зростає. Є Covid, інфляція і вторгнення Росії в Україну», – сказав пан Малпасс під час брифінгу з журналістами. 

 

Раніше Світовий банк прогнозував, що економіка Європи та Центральної Азії через російське вторгнення на територію України скоротиться більш ніж на чотири відсотки. Також за його прогнозами ВВП Росії, як очікується, скоротиться на 11%, а України – аж на 45%. Варто теж зазначити, що на Росію та Україну припадає чверть світового постачання пшениці.

 

Для інших країн світу наслідки війни Росії проти України будуть пов'язані з розривом торгових ланцюжків та економічних зв’язків, а також зростанням інфляції через подорожчання товарів та енергоресурсів.

 

«Протягом наступних кількох тижнів я очікую обговорити з нашим правлінням новий 15-місячний пакет реагування на кризу в розмірі близько 170 мільярдів доларів, який охопить період із квітня 2022 року до червня 2023 року», – зазначив директор Світового банку.

19.04.2022

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