Україна отримала другий транш від МВФ – $700 млн.

Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду в еквіваленті $700 млн.

Про це повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

"Сьогодні Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by у розмірі 500 млн СПЗ (еквівалент 699 млн дол. США). Ці кошти надійдуть на рахунки уряду в Національному банку України й збільшать міжнародні резерви", – поінформував Шевченко.

Міністерство фінансів України у своєму релізі повідомило, що отримані від МВФ кошти будуть спрямовані на забезпечення макроекономічної стабільності та використані для фінансування дефіциту бюджету.

"Рішення про виділення траншу є результатом проведених нами структурних реформ і свідченням того, що наша країна рухається правильним шляхом... Наявність програми МВФ позитивно впливає на міжнародний імідж нашої країни, а також відкриває можливості для отримання фінансової підтримки від низки міжнародних партнерів", – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

У вівторок рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд програми stand by для України і за його підсумками вирішила виділити країні другий транш $699 млн і продовжити дію програми до червня 2022 року.

Інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна" зазначає, що українська влада зобов'язалася повернути податково-бюджетну політику в режим, що відповідає середньостроковій стійкості боргу, захищаючи при цьому соціально вразливі верстви населення, зміцнюючи управління доходами та знижуючи фіскальні ризики від квазіфіскальних операцій, зокрема в енергетиці.

Серед інших зобов'язань України – забезпечення незалежності центрального банку та зосередження грошово-кредитної політики на поверненні інфляції до цільового рівня; забезпечення фінансового здоров'я банків, зокрема через належне управління, з метою відновлення надійного банківського кредитування приватному сектору, зазначає МВФ.

Київ також пообіцяв боротьбу з корупцією та просування судової реформи, зниження ролі держави та корпоративних інтересів в економіці для покращення ділового середовища, залучення інвестицій та підвищення потенціалу економіки, додали у МВФ.

З урахуванням першого траншу загальні виплати в межах stand by становитимуть приблизно $2,8 млрд за загального обсягу програми SDR2 млрд.

Економічна програма України, яку підтримує МВФ, спрямована на те, щоб допомогти владі впоратися з наслідками шоку, зумовленого COVID-19, підтримати відновлення економіки та просунутися вперед у проведенні важливих структурних реформ для зниження основних факторів уразливості.

МВФ у червні 2020 року затвердив для України програму stand-by загальним обсягом близько $5 млрд, відразу виділивши перший транш фінансування обсягом $2,1 млрд. Було передбачено чотири перегляди виконання умов програми для виділення решти чотирьох траншів. Однак обумовлений графік було порушено, а фінансування тривалий час призупиняли через невиконання Україною низки зобов'язань.