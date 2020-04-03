Шмигаль: МВФ дав позитивний сигнал Україні; транш буде скоро.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що офіційний Київ отримав від Міжнародного валютного фонду схвальні оцінки щодо виконання програми, відтак уряд очікує, що вже найближчим часом Україна отримає перший транш макрофінансової допомоги.

Про це голова уряду заявив за підсумками переговорів із радою директорів, керівництвом і членами Американської торговельної палати в Україні.

"Денис Шмигаль повідомив, що уряд отримав від МВФ позитивний сигнал і сподівається, що вже найближчим часом Україна отримає перший транш. Також очікується фінансова допомога від Світового банку", – йдеться у повідомленні пресслужби уряду.

Напередодні і Президент України Володимир Зеленський заявив у розмові з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, що Україна очікує результатів у співпраці з МВФ найближчим часом.

"Ми в постійному діалозі з Міжнародним валютним фондом. Впевнені, що найближчими тижнями знайдемо повне розуміння й підпишемо меморандум про розширену програму. Паралельно ми ведемо переговори зі Світовим банком та іншими партнерами щодо фінансування у ці складні часи. Нам потрібні гроші на підтримку малого та середнього бізнесу та на підтримку нашої економіки", – зауважив Зеленський.