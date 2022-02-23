Місія МВФ розпочинає роботу в Україні.

Місія Міжнародного валютного фонду розпочинає роботу в Україні для обговорення другого перегляду програми.

Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян, повідомляє Reuters.

"Місія МВФ на чолі з Іванною Владковою Голлар розпочинає сьогодні обговорення з владою України другого перегляду програми, що підтримується МВФ", – йдеться у заяві Степаняна.

Зазначається, що зустрічі місії відбуватимуться в онлайн-режимі.

Тим часом, голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що офіційний Київ уже сподівається на нову програму з Міжнародним валютним фондом, аби вгамувати ринки, котрі постраждали через агресивні дії Росії.

Зі слів Шевченка, із січня – після російської ескалації – Нацбанк для підтримки стабільності гривні продав понад 1,4 млрд дол. із валютних резервів.

"Треба обговорити нову програму з МВФ. Буде дуже хороша платформа – весняне засідання Фонду у квітні. Це стане хорошим сигналом для ринків", – сказав керівник НБУ.

Зі слів Шевченка, обсяг чистих міжнародних резервів України через необхідність здійснення інтервенцій на міжбанку впав нижче рівня, узгодженого в меморандумі з МВФ. Головний банкір певен: це не зруйнує перспективи отримання наступного кредитного траншу в межах чинної програми stand-by.

Він припустив, що МВФ буде відкритий для обговорення перегляду цільового рівня резервів.

"Природно, ніхто не очікував, що Україні на початку 2022 року доведеться витратити значні кошти з резервів, щоб згладити валютні коливання", – сказав Шевченко.

Як нагадує "Укрінформ", раніше цього місяця Міжнародний валютний фонд заявив, що стежить за розвитком ситуації в Україні та планує проведення другого перегляду програми кредитування stand-by в першому кварталі нинішнього року.

Виконавча рада затвердила в листопаді графік для двох траншів, що залишилися за програмою МВФ для України.

У червні 2020 року МВФ запустив програму кредитування України, яка передбачала виділення 5 млрд дол. та була розрахована на 18 місяців. Перший транш у розмірі 2,1 млрд дол. був наданий одразу. У листопаді минулого року виконавча рада МВФ продовжила термін дії програми до кінця червня нинішнього року. Тоді ж було ухвалене рішення про виділення другого траншу в розмірі близько 700 млн дол.