Сьогодні у Франківську відбудеться fashion-фестиваль «Крайка».

Сьогодні, 7 травня, в Івано-Франківську стартує фестиваль етномоди «Крайка 2020». Фестиваль уперше відбудеться в онлайн-форматі та стартує о 19.30 в прямому ефірі у Facebook та Instagram, – повідомили на сторінці фестивалю.
Під час фестивалю в прямому ефірі покажуть роботи дизайнерів, які були представлені на міжнародних показах, а також митців, які лише починають свій професійний шлях, – пише «Фіртка». Також організатори анонсують розповідь про тенденції моди та світську онлайн-вечірку.
Оксана Бейлах для участі в онлайн-фестивалі «КрайКа» представила колекцію «Ніч зорями на небі шиє» в класичному поєднанні чорного, білого і сірих кольорів. Фото: facebook.com/kraikadesign
"Цього року через пандемію провести показ не вдалося, тому прийняли виклик: КРАЙКА відбудеться всупереч будь-яким обставинам. Це буде перший в Україні онлайн-захід, де кожен зможе подивитися показ, отримати естетичне задоволення, оцінити роботи дизайнерів та побувати на світській події, не виходячи з дому», – кажуть організатори.
Нові дизайнерські колекції представлять:
студентська творча формація MODS group: кураторки – Оксана Бейлах і Світлана Повшик, студентки Інституту мистецтв ПНУ – Марія Баран (колекція "Переосмислення"), Наталія Василюк (колекція “Folk reflektion”), Наталія Маліновська (колекція "Пташко сизокрила").
Весільна сукня від Gaptuvalnya. Фото: facebook.com/gaptuvalnya
07.05.2020
Для довідки:
Fashion-фестиваль "Крайка" – це проєкт, створений в Івано-Франківську, що має на меті показати світу осучаснений варіант національного одягу та донести красу й вишуканість українського вбрання. В основі проєкту – популяризація елементів традиційного вбрання та традиційної техніки виробництва одягу в сучасному дизайні.
"Крайка" працює вже три роки та проводить покази дизайнерського одягу. Від початку заснування проєкт уже відвідав Івано-Франківськ, Вінницю та Чернігів.
IV Фестиваль Край•КА в рамках святкування Дня міста та Карпатського Простору 5.05.19. Фото: kraika.cci.if.uа
Назва фестивалю розшифровується як “Край Карпат”, а водночас “крайка” – це деталь жіночого гуцульського вбрання, що закріплювала все разом і довершувала образ: як фестиваль “Крайка Design” поєднує молодих дизайнерів і глядачів.
Фестиваль «Край•Ка» вперше провели в Івано-Франківську 5 травня 2018 року, на День міста.
Шляхом залучення до участі у фестивалі організатори намагаються виявити і максимально просунути талановитих дизайнерів і виробників, котрі дбають про збереження та пропагування народних традицій.