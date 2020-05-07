Сьогодні у Франківську відбудеться fashion-фестиваль «Крайка».



Сьогодні, 7 травня, в Івано-Франківську стартує фестиваль етномоди «Крайка 2020». Фестиваль уперше відбудеться в онлайн-форматі та стартує о 19.30 в прямому ефірі у Facebook та Instagram, – повідомили на сторінці фестивалю.

Під час фестивалю в прямому ефірі покажуть роботи дизайнерів, які були представлені на міжнародних показах, а також митців, які лише починають свій професійний шлях, – пише «Фіртка». Також організатори анонсують розповідь про тенденції моди та світську онлайн-вечірку.

Оксана Бейлах для участі в онлайн-фестивалі «КрайКа» представила колекцію «Ніч зорями на небі шиє» в класичному поєднанні чорного, білого і сірих кольорів. Фото: facebook.com/kraikadesign

"Цього року через пандемію провести показ не вдалося, тому прийняли виклик: КРАЙКА відбудеться всупереч будь-яким обставинам. Це буде перший в Україні онлайн-захід, де кожен зможе подивитися показ, отримати естетичне задоволення, оцінити роботи дизайнерів та побувати на світській події, не виходячи з дому», – кажуть організатори.

Нові дизайнерські колекції представлять:

Вуставка

Gaptuvalnya

Darlen

Оксана Бейлах

студентська творча формація MODS group: кураторки – Оксана Бейлах і Світлана Повшик, студентки Інституту мистецтв ПНУ – Марія Баран (колекція "Переосмислення"), Наталія Василюк (колекція “Folk reflektion”), Наталія Маліновська (колекція "Пташко сизокрила").

Весільна сукня від Gaptuvalnya. Фото: facebook.com/gaptuvalnya