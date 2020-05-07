Сьогодні у Франківську відбудеться fashion-фестиваль «Крайка».


Сьогодні, 7 травня, в Івано-Франківську стартує фестиваль етномоди «Крайка 2020». Фестиваль уперше відбудеться в онлайн-форматі та стартує о 19.30 в прямому ефірі у Facebook та Instagram, – повідомили на сторінці фестивалю.

 

 

Під час фестивалю в прямому ефірі покажуть роботи дизайнерів, які були представлені на міжнародних показах, а також митців, які лише починають свій професійний шлях, – пише «Фіртка». Також організатори анонсують розповідь про тенденції моди та світську онлайн-вечірку.

 

Оксана Бейлах для участі в онлайн-фестивалі «КрайКа» представила колекцію «Ніч зорями на небі шиє» в класичному поєднанні чорного, білого і сірих кольорів. Фото: facebook.com/kraikadesign

 

"Цього року через пандемію провести показ не вдалося, тому прийняли виклик: КРАЙКА відбудеться всупереч будь-яким обставинам. Це буде перший в Україні онлайн-захід, де кожен зможе подивитися показ, отримати естетичне задоволення, оцінити роботи дизайнерів та побувати на світській події, не виходячи з дому», – кажуть організатори.

 

Нові дизайнерські колекції представлять:

Вуставка

Gaptuvalnya

Darlen

Оксана Бейлах

студентська творча формація MODS group: кураторки – Оксана Бейлах і Світлана Повшик, студентки Інституту мистецтв ПНУ – Марія Баран (колекція "Переосмислення"), Наталія Василюк (колекція “Folk reflektion”), Наталія Маліновська (колекція "Пташко сизокрила").

 

Весільна сукня від Gaptuvalnya. Фото: facebook.com/gaptuvalnya

 

Для довідки:

 

Fashion-фестиваль "Крайка" – це проєкт, створений в Івано-Франківську, що має на меті показати світу осучаснений варіант національного одягу та донести красу й вишуканість українського вбрання. В основі проєкту – популяризація елементів традиційного вбрання та традиційної техніки виробництва одягу в сучасному дизайні.

 

"Крайка" працює вже три роки та проводить покази дизайнерського одягу. Від початку заснування проєкт уже відвідав Івано-Франківськ, Вінницю та Чернігів.

 

IV Фестиваль Край•КА в рамках святкування Дня міста та Карпатського Простору 5.05.19. Фото: kraika.cci.if.uа

 

Назва фестивалю розшифровується як “Край Карпат”, а водночас “крайка” – це деталь жіночого гуцульського вбрання, що закріплювала все разом і довершувала образ: як фестиваль “Крайка Design” поєднує молодих дизайнерів і глядачів.

 

Фестиваль «Край•Ка» вперше провели в Івано-Франківську 5 травня 2018 року, на День міста.

 

Шляхом залучення до участі у фестивалі організатори намагаються виявити і максимально просунути талановитих дизайнерів і виробників, котрі дбають про збереження та пропагування народних традицій.

 

07.05.2020

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