У Тернополі тестують «електронний кабінет» для містян.

У Тернополі сьогодні, 2 лютого, презентували тестову версію інформаційного порталу «Електронний кабінет тернополянина», повідомила пресслужба Тернопільської міської ради.

Фото https://my.ternopilcity.gov.ua

«Електронний кабінет тернополянина» – це єдина платформа, на якій тернополяни можуть отримати медичні, транспортні, освітні, комунальні послуги та послуги міської ради.

«Наша мета – зробити все для того, щоб максимум послуг, які надає місцеве самоврядування та виконавчі органи, тернополяни отримували, використовуючи інтернет у зручний для себе час. Впродовж 2021 року ми будемо працювати над вдосконаленням цього порталу і додавати послуги», – прокоментував міський голова Сергій Надал.

На порталі всі послуги зібрані у вісім окремих тематичних блоків, в кожному з яких буде доступна максимальна кількість муніципальних послуг міста: картографічні сервіси, реєстр громади, електронна демократія, транспортні послуги, комунальні послуги, медичні, освітні послуги та послуги міської ради.

До прикладу, серед послуг міської ради вже доступні онлайн:

– видача витягів з протоколів засідань виконкому ТМР (з березня 2016 року);

– видача витягів з протоколів засідань постійних комісій ТМР (з травня 2014 року);

– видача витягів з протоколів пленарних засідань ТМР (з квітня 2014 року);

– видача копій рішень виконкому ТМР (з 2006 року);

– видача копій рішень ТМР (з 2006 року);

– видача копій розпоряджень міського голови Тернополя (з 2006 року).

Фото https://auth.ternopilcity.gov.ua

Щоби скористатися електронним сервісом, тернополянам потрібно зареєструватися, ідентифікувавшись за допомогою електронного підпису. Опісля необхідно вибрати потрібні послуги.

Уже зараз, окрім послуг міської ради, на платформі можна переглянути та перевірити дані з Реєстру громади (місце реєстрації) та дізнатися кількість зареєстрованих осіб за своєю адресою.