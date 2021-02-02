У Тернополі тестують «електронний кабінет» для містян.

 

У Тернополі сьогодні, 2 лютого, презентували тестову версію інформаційного порталу «Електронний кабінет тернополянина», повідомила пресслужба Тернопільської міської ради.

 

Фото https://my.ternopilcity.gov.ua

 

«Електронний кабінет тернополянина» – це єдина платформа, на якій тернополяни можуть отримати медичні, транспортні, освітні, комунальні послуги та послуги міської ради.

 

«Наша мета – зробити все для того, щоб максимум послуг, які надає місцеве самоврядування та виконавчі органи, тернополяни отримували, використовуючи інтернет у зручний для себе час. Впродовж 2021 року ми будемо працювати над вдосконаленням цього порталу і додавати послуги», – прокоментував міський голова Сергій Надал.

 

На порталі всі послуги зібрані у вісім окремих тематичних блоків, в кожному з яких буде доступна максимальна кількість муніципальних послуг міста: картографічні сервіси, реєстр громади, електронна демократія, транспортні послуги, комунальні послуги, медичні, освітні послуги та послуги міської ради.

 

До прикладу, серед послуг міської ради вже доступні онлайн:

 

– видача витягів з протоколів засідань виконкому ТМР (з березня 2016 року);

 

– видача витягів з протоколів засідань постійних комісій ТМР (з травня 2014 року);

 

– видача витягів з протоколів пленарних засідань ТМР (з квітня 2014 року);

 

– видача копій рішень виконкому ТМР (з 2006 року);

 

– видача копій рішень ТМР (з 2006 року);

 

– видача копій розпоряджень міського голови Тернополя (з 2006 року).

 

Фото https://auth.ternopilcity.gov.ua

 

Щоби скористатися електронним сервісом, тернополянам потрібно зареєструватися, ідентифікувавшись за допомогою електронного підпису. Опісля необхідно вибрати потрібні послуги.

 

Уже зараз, окрім послуг міської ради, на платформі можна переглянути та перевірити дані з Реєстру громади (місце реєстрації) та дізнатися кількість зареєстрованих осіб за своєю адресою.

 

02.02.2021

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