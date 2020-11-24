Genius Kids: спільнокошт освітнього онлайн-проєкту про український живопис.

Львів’янка Любов Куртяк запустила на сайті «Велика ідея» спільнокошт для проєкту «Genius Kids», який має на меті збільшити обізнаність дітей в українському мистецтві, познайомити з українськими художниками, техніками та стилями живопису, графіки. Збір коштів триватиме до 25 грудня.

Фото https://biggggidea.com

Автори проєкту планують говорити про українське мистецтво в доступній для дітей і цікавій, навіть дорослим, формі на спеціальній навчальній платформі, що важливо - із сурдоперекладом.

Спільнокошт є першим етапом конкурсу на отримання гранту в межах програми Культурного фонду «Діти культури». Разом з тим, подача проєкту на спільнокошт, - можливість розширити спільноту людей, яким буде корисний проєкт.

Фото https://biggggidea.com

Зібрані на «Великій ідеї» кошти підуть на створення перших відеоуроків з мистецтва та самої навчальної платформи для дітей. При цьому усі уроки супроводжуватимуться сурдоперекладом, щоб онлайн-навчання було доступне для широкої аудиторії.

Команда Genius Kids має досвід роботи з дітьми, власне, через мистецтво, і планує поширити та розповсюдити свою авторську програму серед організацій та структур, які працюють з дітьми з вадами слуху.

«У нас чимало психологів, тож ми добре знаємо наскільки важливим і потрібним є вплив мистецтва та творчості на розвиток дитини. Ми хочемо, щоб діти були щасливі. Ми мріємо, щоб вони вміли бачити прекрасний світ, вміли творити, знаходити рішення, проявляти свою креативність, щоб не втрачали свою самоідентифікацію. Ми хочемо, щоб українські діти знали українських митців. Знали, що генії бувають не лише за кордоном. Карантин показав, що бувають обставини, які обмежують людські можливості. Оскільки проєкт розрахований для онлайну, то не матиме кількісних обмежень користувачів. А ще точно збільшить чисельність прихильників українського мистецтва, як в Україні, так і в світі. А це — ще більше можливостей для діток, відсутність кордонів та перешкод для вивчення прекрасного», - розповіли творці Genius Kids.

Фото https://biggggidea.com

У подальшому команда Genius Kids має на меті створити чимало інших навчальних програм для дітей: з математики, музики, анімації, дизайну, з вивчення мов, історії, навіть заняття з логопедії й все це з практичними завданнями та з супроводом педагога під час занять.

Станом на сьогодні зібрано 4,5 тисяч гривень із необхідних 82 200. Залишилося 75 днів, впродовж яких і ви можете підтримати проект за цим посиланням. Доброчинці теж матимуть прямий профіт: організатори обіцяють дарувати листівки, постери, екологічні ялинкові прикраси, екоторбинки, участь у воркшопі тощо.