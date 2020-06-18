Львівська школа джазу дасть підсумковий концерт онлайн.

 

Музиканти Львівської школи джазу в кінці червня мали б грати черговий підсумковий концерт. З огляду на карантинні обмеження щодо культурних заходів, які діють в Україні, було вирішено не скасовувати концерт, а зробити його онлайн.

 

 

Це творча ініціатива Львівської школи джазу, яка за роки функціонування багато зробила для популяризації джазової культури у Львові та в Україні загалом. У такий спосіб музиканти хочуть показати, що розвиток джазового середовища у Львові не зупинився, а й надалі існує та розвивається.

 

Окрім учнів школи, участь у концерті також візьмуть відомі львівські джазові музиканти й викладачі Анастасія Літвінюк та Андрій Кохан.

 

Подія на FB: https://bit.ly/2Y9MpeV

 

Концерт відбудеться за фінансової підтримки управління культури Львівської міської ради. Партнерську підтримку у формі забезпечення технічного виробництва та онлайн-трансляції події надає Музичний канал Lito

 

Для довідки:

 

Львівська школа джазу та сучасної музики – це проєкт для музикантів і тих, хто хоче таким стати, який упродовж трьох років свого існування активно популяризує львівську джазову культуру в Україні та за її межами. Проєкт розрахований на початківців і професіоналів, без вікових обмежень та стилістичних рамок, тобто на всіх охочих вчитися музикувати та розуміти музичну культуру, стати її частиною і ділитися нею з іншими. Керівник школи – Ігор Гнидин.

 

 

 

Викладачі школи навчалися у найкращих джазових музикантів Європи. На основі здобутих знань і досвіду вони вибудували навчальний процес, опираючись на зразок спільноти музичних шкіл «Bednarska», а сучасна методика навчання дає учневі змогу за невеликий термін досягнути необхідного рівня, щоб вийти на велику сцену й почуватися вільно у спільному просторі імпровізацій з іншими музикантами. За час роботи Школа налагодила контакт і співпрацює з відомими джазовими музикантами та викладачами з усього світу, як-от Michael Bowie, Frank Parker, Janusz Szrom, Bogdan Hołownia, Mark Bernstein, Grzegorz Karnas, David Friesen, Hans Peter Salentin, Zbigniew Wrombel, Piotr Wrombel, Krzysztof Szmajda та інші.

 

18.06.2020

До теми

Запліднення: яйцеклітина – перебірлива
Хімічний атрактант неоднаково приваблює всі сперматозоїди.
16.06.20 | | Наука
Візуалізація Тернополя у ракурсі 70-х
Це, звісно, не той Тернопіль, який ідентифікуємо із Дмитром і Вірою Стецьками, Петром Гулиним і Надією Кириловою, чи з молодших — Ігорем Зілінком… Утім, це їхнє зовнішнє оточення. 
16.06.20 | | Штука
Майже інтимно і традиційно по-дурному
Юрко ТИМЧУК
Президент наговорив купу арештантів, продемонструвавши, що стадію «відосіків» він вже подолав. Але якби ж то була найоригінальніша новина! Огляд подій тижня в Україні.
15.06.20 | | Україна
На роздоріжжі, або Деякі думки про сучасне мистецтво в Україні
Юрко БОЙКО
Три роки без Юрка Бойка. Феномен його складався з самоосвіти, інтуїції і жагучого бажання змінювати світ на краще. Розвідка 1996 року...
15.06.20 | | Минуле
Листи зі Сходу Еліни Свенцицької
Уляна Галич
Градус напруги у цих віршах доволі високий, тут постійно звучить енергія болю, енергія протесту, що супроводжується усвідомленням межової самотності «чужого серед своїх» і всевтрати.
15.06.20 | | Штука
Фіґлярське ковтання язика
Назарій Заноз
Вітчизняні керманичі чомусь послідовно лізуть до мовної щитової, на якій чорним по білому пише: «Не влізай – уб’є!»
15.06.20 | | Дискурси
Новини фуратівські…
Дмитро Єльніков
Це село у Буджаку, Новомихайлівка за паспортом. Двадцятеро люду – які там вже новини? Але тут оце назбиралося
14.06.20 | | Дискурси
Як працює мозок програмістів
Мозкова активність під час розуміння програмних кодів виглядає інакше, ніж припускали досі.
13.06.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.