Львівська школа джазу дасть підсумковий концерт онлайн.

Музиканти Львівської школи джазу в кінці червня мали б грати черговий підсумковий концерт. З огляду на карантинні обмеження щодо культурних заходів, які діють в Україні, було вирішено не скасовувати концерт, а зробити його онлайн.
Це творча ініціатива Львівської школи джазу, яка за роки функціонування багато зробила для популяризації джазової культури у Львові та в Україні загалом. У такий спосіб музиканти хочуть показати, що розвиток джазового середовища у Львові не зупинився, а й надалі існує та розвивається.
Окрім учнів школи, участь у концерті також візьмуть відомі львівські джазові музиканти й викладачі Анастасія Літвінюк та Андрій Кохан.
Подія на FB: https://bit.ly/2Y9MpeV
Концерт відбудеться за фінансової підтримки управління культури Львівської міської ради. Партнерську підтримку у формі забезпечення технічного виробництва та онлайн-трансляції події надає Музичний канал Lito.
18.06.2020
Для довідки:
Львівська школа джазу та сучасної музики – це проєкт для музикантів і тих, хто хоче таким стати, який упродовж трьох років свого існування активно популяризує львівську джазову культуру в Україні та за її межами. Проєкт розрахований на початківців і професіоналів, без вікових обмежень та стилістичних рамок, тобто на всіх охочих вчитися музикувати та розуміти музичну культуру, стати її частиною і ділитися нею з іншими. Керівник школи – Ігор Гнидин.
Викладачі школи навчалися у найкращих джазових музикантів Європи. На основі здобутих знань і досвіду вони вибудували навчальний процес, опираючись на зразок спільноти музичних шкіл «Bednarska», а сучасна методика навчання дає учневі змогу за невеликий термін досягнути необхідного рівня, щоб вийти на велику сцену й почуватися вільно у спільному просторі імпровізацій з іншими музикантами. За час роботи Школа налагодила контакт і співпрацює з відомими джазовими музикантами та викладачами з усього світу, як-от Michael Bowie, Frank Parker, Janusz Szrom, Bogdan Hołownia, Mark Bernstein, Grzegorz Karnas, David Friesen, Hans Peter Salentin, Zbigniew Wrombel, Piotr Wrombel, Krzysztof Szmajda та інші.