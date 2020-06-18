Львівська школа джазу дасть підсумковий концерт онлайн.

Музиканти Львівської школи джазу в кінці червня мали б грати черговий підсумковий концерт. З огляду на карантинні обмеження щодо культурних заходів, які діють в Україні, було вирішено не скасовувати концерт, а зробити його онлайн.

Це творча ініціатива Львівської школи джазу, яка за роки функціонування багато зробила для популяризації джазової культури у Львові та в Україні загалом. У такий спосіб музиканти хочуть показати, що розвиток джазового середовища у Львові не зупинився, а й надалі існує та розвивається.

Окрім учнів школи, участь у концерті також візьмуть відомі львівські джазові музиканти й викладачі Анастасія Літвінюк та Андрій Кохан.

Подія на FB: https://bit.ly/2Y9MpeV

Концерт відбудеться за фінансової підтримки управління культури Львівської міської ради. Партнерську підтримку у формі забезпечення технічного виробництва та онлайн-трансляції події надає Музичний канал Lito.