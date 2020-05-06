Зеленський присвоїв 54-тій бригаді ім'я Івана Мазепи.

Гівіно-Моторолово

Олександр БОЙЧЕНКО

Логіка – вона, схоже, сама по собі, а емпатія – сама по собі. І якщо вже комусь пощастило з першою, то зазвичай важко від нього вимагати ще й другої. А тим паче – навпаки.