Зеленський присвоїв 54-тій бригаді ім'я Івана Мазепи.

Президент України Володимир Зеленський до Дня піхоти присвоїв почесні найменування трьом військовим частинам Сухопутних військ.
Так, 53-тя окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ отримала назву “імені князя Володимира Мономаха”, 54-та – “імені гетьмана Івана Мазепи”, 59-та окрема мотопіхотна бригада – “імені Якова Гандзюка”, отамана армії Української Народної Республіки.
Феодосій Гуменюк. "Іван Мазепа"
Про це йдеться в указі Президента, опублікованому в середу, 6 травня.
Військові частини отримали нові назви “з метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, зважаючи на зразкове виконання поставлених завдань, високі показники в бойовій підготовці, а також з нагоди Дня піхоти”.
06.05.2020