Православна Церква України заклала Фонд Мазепи.

 

Православна Церква України оголосила про створення благодійного Фонду Мазепи.

 

Про це оголосив митрополит Київський і всієї України Епіфаній на урочистостях з нагоди річниці своєї інтронізації.

 

 

З його слів, Фонд Мазепи "дбатиме про розвиток соціального служіння, а також опікуватиметься зв'язками між суспільством і Українською державою".

 

Очільником фонду призначено Юрія Бугая, котрий раніше працював над сервісом публічних закупівель ProZorro і системою eHealth.

 

Митрополит Епіфаній також анонсував створення Митрополичого фонду ПЦУ, котрий опікуватиметься інституційною розбудовою Церкви.

 

Згідно з довідковою інформацією, опублікованою у Вікіпедії, Фонд Мазепи – це світський фонд Православної Церкви України, який сприятиме ціннісній трансформації українського суспільства та підтримуватиме Церкву в пошуку відповідей на виклики сучасності, та передбачає взаємодію Церкви з позацерковними колами: громадянським суспільством, бізнесом, політичними та дипломатичними колами, міжнародними організаціями, науковими, аналітичними та освітніми закладами.

 

Фонд Мазепи здійснюватиме та підтримуватиме дослідження, навчання, проводитиме тематичні заходи із важливих для суспільства питань, організовуватиме конференції та круглі столи, тісно співпрацюватиме із ЗМІ. "Фонд сприятиме, щоб різноголосся українського суспільства досягало Церкви і щоб голос Церкви був зрозумілим всередині суспільства", – анонсують засновники.

 

Цілі діяльності Фонду Мазепи:

стати партнером Церкви для втілення світської ролі Церкви як громадської організації та донесення нових сенсів до українського суспільства;

впливати на порядок денний суспільства через творення культури діалогу,

розвивати інклюзивну культуру публічної людиноцентричної політики,

формувати нове покоління лідерів змін у громадах серед священиків та парафіян;

сприяти вирішенню суспільно значущих питань;

формувати нову етику праці, зокрема через розширення ролі підприємців у розвитку українського суспільства;

бути прикладом і ключовим елементом екосистеми світських фондів, спрямованих у своїй діяльності на розвиток українського суспільства.

допомагати Церкві формувати простір довіри для громадської активності та пом’якшення конфліктів у суспільстві;

захищати фундаментальні права, розширюючи ряди їх прихильників, і забезпечувати наявність і роботу механізмів і практик захисту прав людини, справедливості, та рівності.

 

04.02.2020

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