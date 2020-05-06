Проти Рябошапки відкрили справу невдовзі після відставки.

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає безперспективним відкрите стосовно нього кримінальне провадження щодо недостовірного декларування.

Про це він сказав у коментарі інформаційній аґенції "Укрінформ".

"Справа безперспективна, тому САП відмовилася її реєструвати, але через ВАКС зобов'язали прокурорів зареєструвати провадження і перевірити інформацію", – заявив Рябошапка.

З його слів, йдеться про заяву "ображеного звільненого прокурора Андрія Шевченка".

"Стосується кредиту, який моя дружина отримала у 2016 році і який ми ще довго будемо виплачувати. Цю історію вже десятки разів ЗМІ обговорювали, і я її десятки разів пояснював", – додав Рябошапка.

На виконання рішення Вищого антикорупційного суду Спеціалізована антикорупційна прокуратура внесла відомості до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією 366-1 (декларування недостовірної інформації) і 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) ККУ щодо Руслана Рябошапки.

Раніше журналіст Валерій Калниш повідомив, що до ВАКС звернувся зі скаргою один з колишніх прокурорів ГПУ, який стверджує, що 14 квітня він поштою відправив главі САП Назару Холодницькому заяву "про вчинення Рябошапкою кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, 368 Кримінального кодексу". Суд, розглянувши скаргу, зобов'язав САП таке провадження відкрити "за фактом можливого декларування недостовірної інформації та одержання неправомірної вигоди колишнім генеральним прокурором Русланом Рябошапкою".

Рябошапка обіймав посаду генерального прокурора з 29 серпня 2019 року до 5 березня 2020 року. Два місяці тому Верховна Рада звільнила його через відсутність вироків для Петра Порошенка та його команди.

У день відставки Рябошапка заявив, що його звільнили з посади генпрокурора, бо "не став нічиїм слугою".