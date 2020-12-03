Комітет ВР усе-таки відкинув пропозицію тюрми за брехливі декларації.

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності підтримав компромісний законопроект про відповідальність за недостовірне декларування.

Про це повідомляє УНІАН.

На засіданні комітету розглядалися президентський проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" (№4434) та депутатський проєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації" (№4441).

Як зазначив на початку засідання голова комітету, народний депутат від "Слуги народу" Денис Монастирський, "сьогодні основний консенсус все ж таки зупинився на тому варіанті, який не подобається всім, але є компромісним для залу, можливо".

"Про те, що умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей – від 4 тисяч прожиткових мінімумів – карається штрафом від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів або громадськими роботами, або обмеженням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади. Такий компроміс досягнутий", – оголосив він.

Під час обговорення зазначалося, що вже завтра законопроєкт можуть розглянути у сесійній залі парламенту.

Монастирський зауважив, що сьогодні до 16:45 для депутатів відкрита можливість поставити свій підпис під цим законопроєктом для його реєстрації в апараті.

Так, члени комітету підтримали рішення "підтримати редакцію, підготовану комітетом, зареєструвати її та рекомендувати Верховній Раді включити зазначений законопроект до порядку денного IV сесії, та підтримати законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" за основу та в цілому".

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін розкритикував проєкт від комітету. Він вважає передбачене проєктом покарання занадто м'яким, а також критикує поріг для настання кримінальної відповідальності.

"Комітет Монастирського замість позбавлення волі за брехню в декларація таки проголосував за її обмеження, ще й задер планку брехні до 9 мільйонів", – прокоментував Шабунін, нагадавши про те, що раніше в'язничне покарання загрожувало при "похибці" у 0,5 млн.