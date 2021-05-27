Суд вирішив не карати Тупицького за незадекларовану землю в Криму.

Суд закрив адміністративне провадження про недекларування Олександром Тупицьким ділянки в окупованому Криму та конфлікт інтересів під час голосування за рішення Конституційного Суду щодо скасування е-декларування.

Таке рішення ухвалила суддя Голосіївського райсуду Києва Олександра Колдіна, передає УНІАН.

"Провадження... закрити у зв'язку з відсутністю у його діях складу адміністративного правопорушення", – зазначила суддя.

Відповідне адміністративне провадження було відкрите за ч.4 ст.172-6 та ч.1 ст.172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Провадження стосувалося наявності у Тупицького конфлікту інтересів під час участі в голосуванні за рішення КС щодо е-декларування та недекларування ним земельної ділянки в Автономній Республіці Крим.

27 жовтня 2020 року Конституційний Суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

Пізніше стало відомо, що Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз в окупованому Росією Криму, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, але не відобразив інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи.

У лютому голова Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав два адміністративні протоколи на Тупицького.

Президент Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КС, а потім підписав указ, яким скасував указ Президента від 2013 року про призначення Тупицького суддею Конституційного Суду.