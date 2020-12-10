"Венеційська комісія" розкритикувала рішення КС і звинуватила його в узурпації.

Венеційська комісія Ради Європи ухвалила швидкий висновок про наслідки рішення Конституційного Суду України щодо антикорупційного законодавства, з якого випливає, що рішення суддів є вкрай проблемним.

Про це повідомляє видання "Європейська правда", покликаючись на текст рішення.

Експерти "Венеційки" вважають, що рішенню КС бракує ясності та чіткості. А самі конституційні судді цілком могли мати конфлікт інтересів і діяти під його впливом.

У своєму висновку комісія наводить аргументи на підтвердження того, що КСУ не мав рації, скасовуючи кримінальну відповідальність за неправдиві декларації. "Венеційська комісія у своєму аналізі дійшла думки, що аргументація Конституційного Суду має багато недоліків", – йдеться у документі.

Серед процедурних порушень та відхилень експерти комісії відзначають те, що КС розглянув рішення неймовірно швидко у порівнянні зі звичною практикою, скасував публічні слухання у настільки важливій справі, вийшов за межі конституційного подання – тобто скасував те, про що депутати не просили, майже не навів аргументів на користь ключових елементів свого рішення, не продумував наслідків своїх дій та подекуди суперечив міжнародним нормам.

"Висновок Венеційської комісії навів більш ніж достатньо аргументів на користь того, що рішення КСУ, яке створило конституційну кризу в Україні, є вкрай проблемним. Але найсильнішою стала теза про те, що рішення КС схоже на узурпацію влади", – йдеться у статті.

"Венеційська комісія вважає вимогою розділення влади те, що Конституційний Суд не має узурпувати роль законодавчого органу. Навіть якщо формально КС має повноваження оголошувати неконституційними певні положення Кримінального кодексу, ці повноваження мають застосовуватися з урахуванням того, що саме парламент встановлює систему стримувань та противаг", – пояснила Венеційська комісія.

ВК рекомендувала українському парламенту повернути тюремне ув’язнення за брехню у деклараціях.

"Така санкція, як ув’язнення, може бути закріплена лише за випадками (приховування активів) понад певну межу і тільки умисного", – йдеться у висновку.

Також у комісії наголосили, що штраф для тих порушників вимоги про декларування, які не досягли порогу для ув’язнення, має бути достатньо високим.

(Варто наголосити, що свою оцінку експерти комісії готували ще до того, як Рада на минулому тижні ухвалила зміни до Кримінального кодексу, повернувши туди статтю 366-1 про кримінальну відповідальність за умисні помилки у декларації – однак позбавлення волі як максимальну санкцію туди не додали.)

Президент Венеційської комісії Джанні Букіккіо у приватному коментарі в Twitter розкритикував "прикре" рішення КСУ і закликав Верховну Раду вирішити ситуацію, опираючись на принципи Конституції та "чисту логіку".

У такий спосіб Букіккіо відреагував на відкритий лист до нього від 14 українських організацій громадянського суспільства, у якому вони заявили, що рішення КСУ несправедливе, необґрунтоване і прийняте суддями в конфлікті інтересів.

"Венеційська комісія розділяє ваше спантеличення і критику рішення КСУ. І хоча вона нагадує, що рішення повинно бути виконане, вона закликає парламент України інтерпретувати його в світлі загальних принципів Конституції, міжнародних стандартів і чистої логіки", – заявив президент Венеційської комісії.