Верховна Рада відхилила ідею обмеження волі за незадекларовані статки.

Національне агентство з питань запобігання корупції розкритикувало законопроєкт №4441, розроблений робочою групою у Верховній Раді для реставрації антикорупційного законодавства. НАЗК наголошує, що проєкт не передбачає позбавлення волі ані за умисне декларування неправдивої інформації, ані за умисне неподання декларації.

Про це йдеться в коментарі НАЗК.

Антикорупційна аґенція вважає, що робоча група у Верховній Раді, на яку було покладено завдання вирішити конституційну кризу, "проігнорувала запит суспільства на справедливе покарання корупціонерів" та положення програм політичних сил, які обіцяли боротися з корупцією.

"Навіть ті особи, які умисно зазначають у декларації неправдиві відомості на суму від 3 000 прожиткових мінімумів (від 6,306 млн грн і більше, у тому числі якщо це будуть сотні мільйонів гривень), каратимуться лише штрафом – від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів (від 51 000 грн до 85 000 грн)", – розкритикували у НАЗК.

У Нацагентстві певні, що таке покарання не сприятиме ефективному запобіганню корупції та утвердженню справедливості.

За умисне неподання декларації також буде передбачено лише штраф від 2 500 до 3 000 неоподатковуваних мінімумів (від 42 500 грн до 51 000 грн), громадські роботи та заборона обіймати певні посади.

"У той час, як у Польщі, Латвії й Литві за неподання декларації та декларування недостовірних відомостей можна отримати реальний тюремний строк, ми просто даватимемо корупціонерам можливість і далі красти", – зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Напередодні також голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін розкритикував законопроєкт про повернення відповідальності за недостовірне декларування, який зареєструвала робоча група.

У своєму дописі писі у Facebook Шабунін обурився, що проєкт передбачає лише штраф і громадські роботи за брехню в декларації, але не позбавлення волі. На його думку, така пропозиція – "диверсія проти декларування" і "насмішка над справедливістю".

.

"Звичайних людей за 1000 грн саджати для депутатів не проблема, а ось чиновників за брехню на мільйони саджати – не можна. Себе коханих (і інших посадових осіб) депутати пропонують карати виключно штрафами і громадськими роботами. Вони ж не лохи якісь – в тюрму йти. Нехай прості люди за крадіжку одягу на 800 грн три роки мотиляють (реальний кейс)", – обурився Шабунін.