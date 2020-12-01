Верховна Рада відхилила ідею обмеження волі за незадекларовані статки.

 

Національне агентство з питань запобігання корупції розкритикувало законопроєкт №4441, розроблений робочою групою у Верховній Раді для реставрації антикорупційного законодавства. НАЗК наголошує, що проєкт не передбачає позбавлення волі ані за умисне декларування неправдивої інформації, ані за умисне неподання декларації.

 

Про це йдеться в коментарі НАЗК.

 

 

Антикорупційна аґенція вважає, що робоча група у Верховній Раді, на яку було покладено завдання вирішити конституційну кризу, "проігнорувала запит суспільства на справедливе покарання корупціонерів" та положення програм політичних сил, які обіцяли боротися з корупцією.

 

"Навіть ті особи, які умисно зазначають у декларації неправдиві відомості на суму від 3 000 прожиткових мінімумів (від 6,306 млн грн і більше, у тому числі якщо це будуть сотні мільйонів гривень), каратимуться лише штрафом – від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів (від 51 000 грн до 85 000 грн)", – розкритикували у НАЗК.

 

У Нацагентстві певні, що таке покарання не сприятиме ефективному запобіганню корупції та утвердженню справедливості.

 

За умисне неподання декларації також буде передбачено лише штраф від 2 500 до 3 000 неоподатковуваних мінімумів (від 42 500 грн до 51 000 грн), громадські роботи та заборона обіймати певні посади.

 

"У той час, як у Польщі, Латвії й Литві за неподання декларації та декларування недостовірних відомостей можна отримати реальний тюремний строк, ми просто даватимемо корупціонерам можливість і далі красти", – зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

 

Напередодні також голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін розкритикував законопроєкт про повернення відповідальності за недостовірне декларування, який зареєструвала робоча група.

 

У своєму дописі писі у Facebook Шабунін обурився, що проєкт передбачає лише штраф і громадські роботи за брехню в декларації, але не позбавлення волі. На його думку, така пропозиція – "диверсія проти декларування" і "насмішка над справедливістю".

.

"Звичайних людей за 1000 грн саджати для депутатів не проблема, а ось чиновників за брехню на мільйони саджати – не можна. Себе коханих (і інших посадових осіб) депутати пропонують карати виключно штрафами і громадськими роботами. Вони ж не лохи якісь – в тюрму йти. Нехай прості люди за крадіжку одягу на 800 грн три роки мотиляють (реальний кейс)", – обурився Шабунін.

 

01.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
Біохімічні випадкові числа
Випадкові числа мають цілу низку практичних застосувань – від казино до шифрування даних. Уперше такі числа отримали за допомогою синтезу молекули ДНК.
30.11.20 | | Наука
Звідки може прийти наступна пандемія?
20% міст із найкращим транспортним сполученням — потенційні центри спалаху нової інфекції.
29.11.20 | | Наука
Нестерпна повинність ритуалу
Роман КЕЧУР
Чи варто щороку повертати свій погляд у минуле? Варто. Це потрібно суспільству. Говорю це з точки зору досвіду психотерапевтичної роботи.
28.11.20 | | Минуле
No mail
Василь МАХНО
Відчуття й переживання самоти, самотності, одинокості та єдиності посилюється й наростає до тремтливого пізнання нищівного й всепоглинаючого Часу
28.11.20 | | Дискурси
«All Things Must Pass» Джорджа Гаррісона – 50
Ілько ЛЕМКО
Цей альбом – найдорожчий, який будь-коли продавався в СРСР; звичайно ж, торгували ним підпільно, з рук, офіційно тоді таких речей не продавали
27.11.20 | | Минуле
«Цього газогону не буде!»
Максим МУЛЯР
Трамп і Байден мають мало точок дотику. Однак німецько-російський газопровід «Північний потік – 2» поєднав обох. Зміна влади в Білому домі не врятує газпромівський мегапроєкт від санкцій.
27.11.20 | | У світі
Пацієнт радше живий, ніж мертвий
Оксана Кісь, Сергій Колотілов, Леонід Яценко
Чи можна “вилікувати” українську науку за один рік? Про те, як працював Національний фонд досліджень України цього року і чим були зумовлені проблеми в його роботі
27.11.20 | | Наука
Гроші на тацю: парафія як громадянське суспільство
Тарас Антошевський
Парафіяльна громада – це об’єднання громадян довкола певних спільних інтересів. І ставитися ми до неї можемо, образно кажучи, або як до ЖЕКу, або як до ОСББ. То як краще?
27.11.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.