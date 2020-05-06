Чиновницю міськради Львова підозрюють у службовій недбалості.



Чиновницю Львівської міської ради-депутатку Львівської обласної ради підозрюють у службовій недбалості. Її викрили слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління поліції Львівщини, – повідомили у Нацполіції Львівщини.

Фото: facebook.com/pg/SBULviv

«Підписала підозру депутатці Львівської облради – очільниці одного з управлінь Львівської міської ради у службовій недбалості, що потягнула за собою недоотримання майже 1,2 млн грн бюджетом міста», – повідомила на своїй fb-сторінці очільниця прокуратури Львівської області Ірина Діденко.

Як з’ясували правоохоронці, керівниця одного з управлінь Львівської міської ради в період із 2013 до 2018 року застосовувала для розрахунків з окремими орендарями комунальних приміщень нижчу орендну ставку, ніж це передбачено вимогами чинного законодавства. Унаслідок таких неправомірних дій загальний фонд міського бюджету недоотримав загалом більше ніж мільйон гривень.

У прокуратурі оприлюднили подробиці цієї справи. За версією слідства, станом на 01.01.2019 року в управлінні комунальної власності міськради обліковувалося 1980 договорів про оренду майна, що належить місту. При цьому із загальної кількості 16 договорів оренди (та додаткових договорів до попередніх договорів) очільниця одного з управлінь Львівської міської ради вибірково уклала з фізичними особами й окремими громадськими організаціями за необґрунтовано заниженою ставкою – 2% вартості приміщень, а не 6%, як того вимагає затверджена міськрадою методика розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади м. Львова.

Серед інших, такі договори укладено з громадськими організаціями: «Самопоміч», «Львівська обласна республіканська християнська партія» (2), «Інститут політичних технологій» тощо. Унаслідок цього бюджет міста недоотримав 1 189 049 грн.

Також слідство перевіряє факт заниження вартості об’єктів нерухомості у центрі міста, що спричиняє заниження вартості оренди.

Сьогодні, 6 травня, працівники прокуратури Львівської області повідомили депутатці Львівської облради – чиновниці міської ради про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Нині вирішують питання про обрання щодо підозрюваної запобіжного заходу, відсторонення її від посади та накладення арешту на її майно.

Ні в поліції, ні в прокуратурі не назвали прізвища затриманої чиновниці. Але, як видно зі списку депутатів Львівської облради, лише дві обласні депутатки працюють у ЛМР: Галина Бордун з апарату ЛМР (начальниця відділу кадрів) та Інна Свистун, яка очолює фракцію партії «Об’єднання «Самопоміч» в облраді. Очевидно, що мова саме про останню, оскільки вона також є очільницею управління комунальної власності Львівської міськради та секретарем депутатської комісії з питань комунального майна та приватизації.

Про те, що підозру підписано саме Інні Свистун, повідомив на fb-сторінці й заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко. У своєму пості він наголосив, що за останні кілька років «Львів став містом номер №1 в Україні щодо прозорості у сфері комунального майна», а управління комунальної власності ЛМР «входить у п’ятірку організаторів торгів за доходом в Україні» та «заробило за 2019 рік у бюджет міста понад 482 млн грн, провівши 124 успішні аукціони», і згадує про найяскравіші приклади роботи цього управління. Відтак Москаленко подякував Інні Свистун за роботу й зауважив, що «відкритість і прозорість багатьом не до вподоби».

Згодом на сайті ЛМР оприлюднили й коментар Інни Свистун. Вона назвала підозру "замовною діяльністю" проти її роботи, черговою спробою усунути її з займаної посади, оскільки багатьом не подобається її принципова позиція щодо управління комунальним майном. Тож юристи це оскаржуватимуть.

«Підозри ще не було. Була петиція про усунення від роботи, створювали комісії, робили різне — але підозри ще не вручали. З огляду на те, як виглядала ситуація з врученням підозри і які журналісти одразу з’явилися в момент після прокурора, яка вручала підозру, — розумію, звідки ростуть вуха.

Суть підозри — прокурор звинувачує мене в тому, що я уклала договори оренди з громадськими організаціями, творчими працівниками — тобто різними художниками та мешканцями міста Львова за заниженою орендною ставкою. Але управління не може рухатися «вліво» чи «вправо» при укладенні договорів оренди. Воно керується виключно ухвалою сесії, яка визначає ці орендні ставки, і експертною оцінкою, яку роблять експерти, які мають відповідну ліцензію. Суть в тім, що ми, укладаючи договори оренди, наприклад, з громадськими організаціями, як передбачає ухвала сесії, застосовуємо орендну ставку до 70 метрів — 2%, понад 70 метрів — 6%. Чому такий розподіл? Місто в такий спосіб, приймаючи ухвалу, надало певні преференції і підтримку громадським організаціям, творчим працівникам, знизивши для них орендну плату, намагаючись підтримати їхню діяльність і розвиток.

Прокурор вважає, що ми для тих громадських організацій і для мешканців повинні були застосовувати ставку 6% у разі, якщо площа приміщення менша, як 70 метрів. Ті орендні ставки управління застосовує з 2007 року, відколи управління створене. Договори по цих громадських організаціях, до речі, в тому числі, які фігурують в інформації Діденко, були в судових розглядах по стягненню боргу, і суд також не встановив якихось порушень чинного законодавства чи невідповідностей", — прокоментувала Інна Свистун.