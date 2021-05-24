Тендер на добудову офісу для львівської поліції виграли активісти «Варти».

 

Новий офіс поліції біля Львівського автовокзалу добудовуватиме фірма «Інтербуд». 18 травня Головне управління Національної поліції у Львівській області підписало з нею договір на будівництво Центру швидкого реагування у Львові вартістю 83 мільйони 520 тисяч гривень, повідомлено у системі «Прозорро».

 

 

Прозорий офіс на вул. Стрийській у Львові почали будувати ще у 2013 році, тут планували розташувати міське управління міліції. Проте через брак фінансування будівництво зупинили. Після реформування МВС у цій будівлі вирішили розташувати Центр оперативного реагування на інформацію про злочини та інші події.

 

5 січня цього року ГУ Нацполіції у Львівській області оголосило тендер на будівництво адміністративного Центру швидкого реагування поліції на вул. Стрийській, 105 з очікуваною вартістю робіт у 86 мільйонів гривень. Участь у аукціоні взяли сім компаній, а переможцем визначили ТОВ «Фірма "Інтербуд"», котра запропонувала збудувати офіс за 83 мільйони 520 тисяч гривень, тобто всього на 3% дешевше очікуваної вартості.

 

Прикметно, що замовник після торгів відхилив пропозиції п’яти інших учасників, які пропонували виконати роботу за нижчою ціною. Зокрема найменшу ціну пропонувало львівське ПП «Спецбуд-Захід» – на 12% нижче очікуваної вартості. Нацполіція відхилила його пропозицію через те, що компанія, складаючи локальний кошторис, не вказала у ньому необхідні машини та механізми, а також надала календарний графік виконання робіт не у відповідності до державних будівельних норм, повідомили «Наші гроші».

 

Львівське ПП «Спецбуд-Захід» звернулося до Антимонопольного комітету. Комітет визнав неправомірність відхилення пропозиції компанії замовником частково. АМКУ залишив чинною третю підставу відхилення – відсутність згоди всіх бенефіціарів підприємства на обробку персональних даних. Інші учасники аукціону також зверталися до АМКУ через порушення при визначенні переможця закупівлі, однак комітет їхні звернення відхилив.

 

 

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Фірма "Інтербуд"» зареєстрована у Львові. Її керівником є Ростислав Бурак, а кінцевими бенефіціарними власниками – Андрій Демус та Олексій Гайда. Також серед засновників вказані Володимир Кордупель, Ігор Костюк, Богдан Парнета та Андрій Пенцак. Усі ці люди, окрім Ігоря Костюка, є членами партії «Варта», очолюваної Ігорем Зінкевичем.

 

На сайті партії із 21 людини з виборчого списку, сформованого до місцевих виборів 2020 року, одинадцять – це керівники та засновники фірми «Інтербуд» та їхні родичі. Ігор Зінкевич у 2020 році висувався на міського голову Львова, а до 2018 року був інженером-програмістом Головного управління Нацполіції у Львівській області, уточнили «Наші гроші».

 

Зазначимо, фінансування проєкту будівництва прозорого офісу поліції у Львові передбачене за програмою транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна». Загальний кошторис проєкту – 6 мільйонів євро, з яких 5 мільйонів 400 тисяч євро – ґрантові кошти Євросоюзу, а 10% від загальної вартості виділяє Нацполіція. За ці кошти, крім будівлі прозорого офісу, мають відремонтувати шість відділків поліції у місті та встановити понад сотню новітніх камер спостереження, які будуть зчитувати обличчя та номери автомобілів.

 

Фото lviv.nashigroshi.org, zahid.espreso.tv

24.05.2021

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