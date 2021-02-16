Львівщині представили нового очільника поліції.

У Львові сьогодні, 16 лютого, перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий та керівник Нацполіції України Ігор Клименко представив нового керівника головного управління Нацполіції у Львівській області. Ним став 38-річний Олександр Шляховський, який до того працював керівником головного управління Нацполіції Закарпатської області, а ще раніше відповідав за роботу кримінальної поліції на посаді заступника начальника Нацполіції Київщини.

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Голова Нацполіції України Ігор Клименко звернув увагу керівників служб та підрозділів поліції Львівщини на окремі недоліки в роботі, а також окреслив коло завдань, на вирішення яких необхідно звернути увагу у першу чергу. Зокрема, за його словами, Олександру Шляховському варто звернути увагу на боротьбу з обігом наркотиків, зі злочинами, що вчинені організованими групами, та злочинами щодо лісового господарства та доручив провести нараду з керівниками відповідних підрозділів.

«Ми повинні вибудувати систему чіткого реагування на заяви та повідомлення громадян: де б не жила людина, вона повинна знати, що у випадку необхідності, в чітко визначений термін, до неї прибуде поліцейський та надасть їй необхідну допомогу. Перед новим очільником поліції Львівщини стоїть головне завдання – сформувати безпековий простір та вибудувати роботу новостворених територіальних підрозділів у чіткій цілісній вертикалі структури Національної поліції. Кожен поліцейський повинен розуміти, що відбувається в поліції і які його завдання», - зазначив Ігор Клименко.

Фото www.facebook.com/MVS.LVIV

Під час представлення Ігор Клименко також повідомив, що попереднього керівника Василя Віконського, який очолював ГУ НП у Львівській області з вересня 2019 року, переведуть до центрального апарату МВС і згодом він буде призначений на більш високу посаду.

До призначення на посаду очільника поліції Львівщини Василь Віконський займав аналогічну посаду на Хмельниччині, перед тим був заступником начальника поліції в Івано-Франківській області. Віконський також пропрацював у спецпідрозділі «Беркут» на різних посадах – від старшого сержанта до заступника командира роти «Беркуту».

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Олександр Шляховський займав аналогічну посаду на Закарпатті. На цій посаді він пропрацював майже рік – з березня 2020 року. Раніше Олександр Шляховський також працював заступником начальника Нацполіції Київщини, де відповідав за роботу кримінальної поліції.