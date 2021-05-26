У Львові двох поліцейських викрили на хабарі у 2 тисячі доларів.

У Львові працівники Державного бюро розслідування затримали двох працівників кримінальної поліції під час отримання хабаря, повідомила пресслужба ДБР.

Слідчі територіального управління ДБР у Львові затримали заступника начальника відділу кримінальної поліції та оперуповноваженого цього ж відділу управління поліції ГУ Нацполіції у Львівській області. Вони вимагали у підозрюваного у крадіжках хабар у 2 тисячі доларів.

«За ці гроші вони обіцяли не передавати додаткові матеріали у справі щодо крадіжок до слідчого відділення поліції. Також вони обіцяли вплинути на прокурора, аби підозрюваний отримав вирок без позбавлення волі», – зазначено у повідомленні управління ДБР у Львівській області.

Кримінальне правопорушення кваліфікують за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України: вимагання та одержання неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Затриманим повідомлять про підозру і оберуть запобіжний захід.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура, оперативний супровід — УСБУ у Львівській області.